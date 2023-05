URA u koaliciji sa Demokratama

Podgorica, (MINA) – Glavni odbor (GO) Građanskog pokreta URA utvrdio je listu za predstojeće vanredne parlamentarne izbore na kojima će nastupiti u savezu sa Demokratskom Crnom Gorom.

Iz URA-e je saopšteno da je na večerašnjoj sjednici GO donijeta odluka o formiranju, kako su rekli, anti-mafija bloka političkog centra, čiju će okosnicu čini ta partija i Demokrate.

Na sjednici GO je, kako se navodi, izglasana i lista kandidata za poslanike ispred Građanskog pokreta URA.

Listu predvode premijer Dritan Abazović, poslanik Miloš Konatar, ministri Ana Novaković Đurović i Filip Adžić.

„Kao i nova lica po kojima se sve više URA prepoznaje: Milena Vuković Sekulović, Zoran Mikić, Mileta Radovanić, Luka Rakčević i Dušan Golović“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, na listi su i predsjednici opštinskih odbora iz svih krajeva Crne Gore.

Iz URA-e su kazali da su ponosni na sve što su postigli u prethodnom periodu „dajući nemjerljiv doprinos da se Crna Gora nađe na pravom putu kroz hrabru borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, za uvećanje životnog standarda, vraćanje otetog državi, za zaštitu životne sredine i pomirenje u Crnoj Gori“.

„Crna Gora se svakodnevno mijenja na bolje i nema razloga da tako ne bude i u narednom periodu. Odlučni smo da, kao i do sada, tome damo veliki doprinos”, zaključili su iz URA-e.

