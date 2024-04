URA: SDT-u puna podrška da nastavi sa započetim aktivnostima

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret (GP) URA u potpunosti podržava Specijalno državno tužilaštvo (SDT) da nastavi sa aktivnostima koje su usmjerene ka ostvarivanju vladavine prava, poručili su iz te partije, navodeći da osuđuju neprimjereni pritisak na rad SDT-a.

Iz GP URA su kazali da podržavaju glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića i načelnika Specijalnog policijskog odjeljenja Predraga Šukovića.

„Kao i sve zaposlene u SDT-u da nastave sa započetim aktivnostima čiji je cilj usmjeren ka ostvarivanju vladavine prava i sveobuhvatne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije“, navodi se u saopštenju.

Iz URA-e su rekli da, istovremeno, osuđuju neprimjereni pritisak na njihov rad.

„Koji je očigledan posljednjih dana, a dolazi od dijela političkih partija, nevladinih organizacija, potpomognutih nezavničnim centrima moći bliskih kriminalnim strukturama u Crnoj Gori“, naveli su iz te partije.

Iz GP URA su kazali da je, sa druge strane, začuđujući odnos Vlade na čelu sa premijerom Milojkom Spajićem i ministrom pravde Andrejem Milovićem koji ne osuđuju grube atake na rad SDT-a.

Prema njihovim riječima, cilj tih ataka je da „otupe oštricu“ usmjerenu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

„Sve u svemu, ne čudi ako imamo u vidu da je do prije dva mjeseca Milović, zajedno sa predsjednikom Odbora za odbranu i bezbjednost Miodragom Lakovićem, a sve uz prećutnu podršku Spajića, otvoreno napadao Šukovića u cilju njegove smjene, obećavajući da jednog od njih dvojice uskoro neće biti na visokim funkcijama”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS