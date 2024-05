Omladinci sa Italijom, Grčkom i Bosnom i Hercegovinom

Podgorica, (MINA) – Omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore u preliminarnoj rundi kvalifikacija za Evropsko prvenstvo igraće u grupi osam sa Italijom, Grčkom i Bosnom i Hercegovinom, odlučeno je danas žrijebom u Nionu.

Plasman u elitnu rundu izboriće dvije prvoplasirane selekcije, kao i najbolja trećeplasirana i svih grupa.

Datumi i domaćini turnira biće naknadno određeni.

