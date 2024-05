Kadeti sa Švajcarskom, Izraelom i Moldavijom

Podgorica, (MINA) – Švajcarska, Izrael i Moldavija biće rivali kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore u preliminarnioj rundi kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, odluženo je žrijebom u Nionu.

Domaćin i termin odigravanja turnira desete kvalifikacione grupe biće određen naknadno.

Nakon prve runde, reprezentacije će na osnovu plasmana biti podijeljene u Ligu A (28 ekipa) i Ligu B (26 ekipa).

U Ligu A idu po dvije najbolje plasirane reprezentacija iz 14 grupa, gdje će boriti za plasman na završni turnir, naredne godine održati u Albaniji.

Reprezentacije u Ligi B boriće se za plasman u Ligu A u narednom kvalifikacionom ciklusu.

