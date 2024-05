Maloljetna osoba prijetila treneru Budućnosti i njegovoj porodici

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti (OB) Podgorica utvrdili su da je maloljetna osoba od 13 godina prijetila treneru Budućnosti Ivanu Brnoviću i njegovoj porodici, saopšteno je iz Uprave policije.

U saopštenju se navodi da je M.B., supruga Brnovića, podnijela prijavu kojoj se navodi da joj putem telefona nepoznata osoba saopštila da je njena maloljetna ćerka oteta i, uz prijetnju po život i tijelo, tražila 20 hiljada EUR.

Dodaje se da je M.B. odmah po pozivu utvrdila da se njena ćerka nalazi u porodičnoj kući, na sigurnom, te je pristupila u službene prostorije OB Podgorica kako bi prijavila slučaj.

Iz policije su rekli da su, preduzimajući mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja događaja, pripadnici OB Podgorica identifikovali broj telefona sa kojeg je upućen sporni poziv oštećenoj.

„Utvrđeno je da je vlasnik maloljetna osoba stara 13 godina, a sa kojom se u momentu pozivanja, nalazila još jedna maloljetna osoba, iste starosne dobi“, kaže se u saopštenju.

Sa događajem je, kako se navodi, upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji se izjasnio da se u radnjama ovih osoba ne stiču elementi krivičnog djela budući da su krivično neodgovorne zbog godina starosti.

Iz policije su kazali da će sa svim biti upoznat Centar za socijalni rad i uprava škole čiji su maloljetnici učenici, a koji će preduzeti dalje radnje iz svoje nadležnosti.

