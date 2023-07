UNDP pozvao NVO da dostave predloge projekata

Podgorica, (MINA) – Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori objavio je drugi javni poziv za dostavljanje projektnih predloga nevladinih organizacija (NVO) koje se bave promocijom tranzicione pravde i društvene kohezije i zaštitom ljudskih prava.

Iz UNDP-a su saopštili da se poziv odnosi na projekte koji su usmjereni na suočavanje s prošlošću i promovisanje pomirenja, kao i na podršku žrtvama ratnih zločina i preživjelima da ostvare bolji pristup pravdi.

Javni poziv objavljen je u okviru četvorogodišnjeg Regionalnog projekta „Podrška Evropske unije izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu”, koji finansira Unija, a sprovodi UNDP.

„Projekat će pružiti stručnu podršku pravosudnim i organima za sprovođenje zakona u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji u procesuiranju predmeta ratnih zločina na nacionalnom nivou i poboljšati uslove za regionalnu saradnju u procesuiranju tih slučajeva“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će projekat poboljšati pružanje podrške žrtvama ratnih zločina i svjedocima i ojačati kapacitete relevantnih aktera u podršci žrtvama.

„Podrška ima za cilj unapređenje kapaciteta institucija za efikasno i djelotvorno procesuiranje ratnih zločina na Zapadnom Balkanu, s fokusom na žrtve i poštovanje ljudskih prava“, kazali su iz UNDP-a.

Kako su naveli, rok za prijavu projektnih predloga NVO je 31. jul, sa minimalnim iznosom po grantu od pet hiljada i maksimalnim 80 hiljada EUR.

Više informacija o uslovima za aplikante i kriterijumima za odabir NVO mogu pronaći na linku: https://www.undp.org/cnr/montenegro/news/drugi-javni-poziv-za-organizacije-civilnog-drustva-za-podnosenje-prijedloga-projekata

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS