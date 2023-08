Unaprijediti sistem kvota za žene u predstavničkim tijelima

Podgorica, (MINA) – Unapređenje kvota za žene na izbornim listama mora biti važan segment reforme izbornog zakonodavstva, poručili su iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

Iz te nevladine organzacije (NVO) su kazali da su rodne kvote u crnogorsko zakonodavstvo uvedene prije više od decenije, kako bi se uticalo na smanjenje podzastupljenosti žena u politici i na mjestima odlučivanja.

Kako su naveli iz CDT-a, ideja o uvođenju rodnih kvota počiva na činjenici da se u patrijarhalnim društvima žene u politici suočavaju sa preprekama koje ne postoje za muškarce i daju im prednost.

“Praksa je pokazala da iako sporo i simbolično, kvote daju pozitivan efekat, pa procenat žena u predstavničkim tijelima nakon uvođenja kvota uglavnom raste iako i dalje nije na zadovoljavajućem nivou”, kaže se u saopštenju.

Iz CDT-a su podsjetili da su NVO Centar za ženska prava i SPEKTRA analizom privremenih rezultata parlamentarnih izbora utvrdili da će u budućem sazivu Skupštine biti samo 17 žena, odnosno 21 odsto.

To je, kako se dodaje, najniži procenat žena od uvođenja sistema kvota kojim je propisano da u grupi od četiri kandidata na izbornoj listi, jedan mora biti manje zastupljenog pola.

U CDT-u smatraju da zato važan segment reforme izbornog zakonodavstva mora biti unapređenje kvota za žene.

“Odnosno usvajanje predloga da se obavezan procenat kandidata/kinja manje zastupljenog pola na izbornim listama poveća na 40 odsto i da među svaka tri kandidata bude po jedna predstavnica manje zastupljenog pola”, kaže se u saopštenju.

Iz CDT-a su rekli da je u čekanju izborne reforme, važno da se postojeći zakonski okvir dosljedno poštuje i spriječe kršenja odredbi koje se tiču garantovanih kvota i pozicija za žene na izbornim listama.

“Imajući u vidu primjere kršenja zakona koji su prošli bez pravnih posljedica za političke subjekta, dio izborne reforme mora biti i uvođenje sankcija za političke subjekte koji postupaju na nezakonit način, kao i propisivanje odgovornosti za kršenje zakona od strane izborne administracije”, rekli su iz CDT-a.

Oni su kazali da je u kontekstu uvođenja otvorenih lista i preferencijalnog glasanja, važno pripremiti zaštitni mehanizam za zastupljenost žena na način što se, bez obzira na rezultat pojedinačnih kandidatkinja, mora osigurati da najmanje 40 odsto izabranih kandidatkinja budu žene.

“Tim se afirmiše kvalitetnija zastupljenost manje zastupljenog pola u izabranim skupštinama što predstavlja jedno od važnih dostignuća u savremenim demokratijama”, zaključuje se u saopštenju.

