Umjesto izborne aritmetike usaglasiti programske principe i ciljeve

Podgorica, (MINA) – Politički subjekti u Crnoj Gori ne treba da se bave izbornom aritmetikom, jer vlada će biti stabilna samo ukoliko se gradi na istim vizijama i principima, poručio je vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Danijela Živkovića.

On je, na Regionalnom evroatlantskom kampu REACT, koji nevladina organizacija ALFA Centar organizuje na Žabljaku, rekao da treba što prije ući u formiranje Vlade da se napokon počne sa radom.

„Dosta se u Crnoj Gori nakon završenih izbora govori o izbornoj aritmetici – 41, 49 ili više poslanika. Pogrešno se baviti brojevima, jer Vlada će biti stabilna ukoliko se gradi na istim vizijama i principima“, kazao je Živković.

Kako je istakao, DPS ne zanimaju nikakve funkcije, i nije im važno jesu li vlast ili opozicija, već samo prosperitet Crne Gore.

„Aritmetiku treba ostaviti na stranu, jer rješenje je okupljanje oko istih principa, a ne funkcija“, naveo je Živković.

Crna Gora, prema njegovim riječima, ne može izaći iz ove situacije ako nema društvenog koncezusa.

„Vlade od 2020. godine nijesu se pokazale sposobnim da vode državu jer da jesu ne bi bile smijenjene. Prva Vlada je za godinu izgubila povjerenje, druga manjinska za sto dana. Sad imamo završene parlamentarne izbore, posložene su karte na stolu i opet se bavimo aritmetikom“, kazao je Živković.

Prema njegovim riječima, najvažnija pitanja koja treba da budu postavljena prilikom formiranja nove Vlade je da li svi politički subjekti dijele stav da se Crna Gora, kao samostalna i nezavisna država, razvija na temeljima antifašizma.

„Uzalud se dijele i povećavaju resori, ako nemate zajedničke programske principe zasnovane na temeljima antifašizma. Ako imate viziju da želite prosperitetno i razvijeno društvo onda ćete da radite na tome, a ne samo da se deklarativno zalažete“, poručio je Živković.

On je kazao da je svjesta da je tokom 30 godina vladavine DPS bilo i stvari koje treba popraviti, i zna koje su greške napravljene, ali da ne treba zaboraviti ni sve dobre poteze kojih je, dodaje, bilo dosta.

Živković je istakao da su 2016. godine pojedine političke strukture u Crnoj Gori bile protiv ulaska u NATO savez, a da se danas svi zalažu za evropske integracije.

Kako je kazao, pojedini politički subjekti ne priznaju agresiju Rusije, pa je pitanje da li oni mogu biti dio Vlade koja želi da ima predznak evroatlanski.

„Kad su bili protesti 2016. oni su uradili sve da Crna Gora ne bude dio NATO sistema. Od političke stabilnosti i opšteg koncenzusa zavisi život svih nas“, poručio je Živković.

Iako je u Crnoj Gori u zadnje tri godine došlo do stagnacije kada su u pitanju pregovori oko EU, i izvještaji Evropske komisije govore da je u ovom momentu Crna Gore izgubila status kredibilnog partnera EU, to se može, smatra on, brzo promijeniti ukoliko postoji političke mudrosti

„Nadam se da postoji dovoljno pameti u Crnoj Gori koja može biti i van politike da u naredne dvije–tri godine završimo sve domaće zadatke i da sačekamo odluku, bez obzira na sve negativne izvještaje Evropske komisije“, rekao je Živković.

On je kazao da svi politički subjekti treba da se okupe oko budućnost Crne Gore u EU.

Živković je istakao da ne smije da bude političkog ili bilo kog inaćenja kada je EU u pitanju, jer je to benefit građana, a Crna Gora, prema njegovim riječima, odavno zaslužuje da bude dio razvijenih evropskih zemalja.

Tokom drugog dana REACT-a učesnici su imali su priliku i da slušaju o dezinformacijama, o crnogorskoj Vojsci u sistemu kolektivne odbrane NATO-a, kao i da li su mladi zainteresovani za političku participaciju

