Uhapšeno šest osoba zbog ulične prodaje narkotika

Podgorica, (MINA) – Službenici policije zaduženi za borbu protiv droga uhapsili su šest osoba zbog ulične prodaje narkotika, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici u posljednja 24 sata, u više crnogorskih gradova, sproveli planske aktivnosti usmjerene na razbijanje mreža uličnih dilera narkoticima.

„Kriminalistička policija uhapsila je četiri osobe zbog neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga, jednu zbog omogućavanja uživanja opojnih droga i jednu zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotreba droga“, kaže se u saopštenju.

Kako su naveli iz policije, tokom tih policijskih aktivnosti zaplijenjeni su kokain, marihuana i hašiš.

„Pretresom stana i drugih prostorija koje koriste tri osobe, policija je u Nikšiću uhapsila D.Š. (22) i I.C. (39), zbog sumnje da su izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga“, kaže se u saopštenju.

Iz polcije su rekli da su njihovi službenici u Herceg Novom uhapsili M.B. (19), kod kojeg su pronašli oko 85 grama marihuane i manju količinu kokaina.

Njemu se, kako su kazali, na teret stavlja krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Iz policije su naveli da je M.H. (23) uhapšen u Rožajama zbog sumnje da je izvršio isto krivično djelo i da su kod njega pronašli marihuanu i hašiš.

„Postupajući po prijavi zdravstvene ustanove u Podgorici da je jedna osoba preminula, najvjerovatnije usljed upotrebe prevelike količine droge, policija je uhapsila E.S. (33) za kojeg se sumnja da je omogućio uživanje narkotika toj osobi“, kaže se u saopštenju.

Kako su rekli iz policije, zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga u Baru je uhapšen I.T. (42), državaljanin Srbije.

„Takođe je podnijeto i pet prekršajnih prijava protiv pet osoba zbog počinjenog prekršaja iz tog zakona, a za događaje iz prethodnog perioda“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su, u prvoj polovini februara, pripadnici policije zaduženi za borbu protiv droga aktivno radili u cilju suzbijanja ulične prodaje droge i uhapsili 23 osobe zbog krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe narkotika, dok je 41 procesuirana po prekršajima.

Zaplijenjeno je, kako su rekli iz policije, skoro 135 kilograma (kg) različitih vrsta narkotika, od čega oko 125 kg marihuane, oko šest kg heroina, oko dva kg kokaina i manje količine amfetamina, hašiša i MDMA.

„Službenici Sektora za borbu protiv kriminala će nastaviti odlučne aktivnosti na suzbijanju svih oblika zloupotrebe narkotika, sa posebnim akcentom na suzbijanje ulične prodaje droge, razbijanja mreža i hapšenje uličnih dilera droge, kao i aktivnosti na međunarodnom nivou“, kaže se u saopštenju.

