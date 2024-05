Martinović: Više od šest miliona EUR podrške za projekte u Beranama, Šavniku, Gusinju i Plužinama

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera je za opštine Berane, Šavnik, Gusinje i Plužine podržalo projekte vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u ukupnom iznosu od preko šest miliona EUR, saopštio je resorni ministar Vladimir Martinović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, opštine Berane, Šavnik, Gusinje i Plužine su tom Vladinom resoru dostavile zahtjeve za podršku investicija za Kapitalni budžet u ovoj godini.

Navodi se da su u okviru tih projekata podržana dva projekta u ruralnom turizmu.

„Preko šest miliona EUR podrške dodijeljeno je opštinama na sjeveru Crne Gore u oblasti vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda. Ovaj značajan iznos ne samo da poboljšava infrastrukturu vodosnabdijevanja, već i doprinosi unapređenju životnih uslova u ruralnim područjima“, rekao je Martinović.

On je istakao da je razvoj sela ključan za podršku ruralnom turizmu i poljoprivredi, ali i za stvaranje uslova koji će omogućiti povratak stanovništva na selo.

„Bitno je osigurati da životni uslovi na selu ne zaostaju za onima u urbanim sredinama“, poručio je Martinović.

Prema njegovim riječima, ulaganje u razvoj sjevernog dijela zemlje kroz turizam, poljoprivredu i rješavanje demografskih problema, kao i zaštitu životne sredine, predstavlja sveobuhvatan pristup koji može pozitivno uticati na sve ove aspekte.

„Ovaj integrirani pristup stvara sinergiju između različitih sektora i doprinosi održivom razvoju regiona“, rekao je Martinović.

Ministarstvo je projekte proslijedilo na dalju realizaciju prema Upravi za kapitalne projekte.

