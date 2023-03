Uhapšeno 11 osoba zbog ulične prodaje narkotika

Podgorica, (MINA) – Službenici policije su, na području Podgorice i Cetinja, uhapsili 11 osoba osumnjičenih za uličnu distribuciju narkotika, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“, u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, realizovali su višemjesečni predmet kodnog naziva „Skok“.

Iz policije su kazali da je taj predmet bio usmjeren na suzbijanje ulične prodaje narkotina na području Podgorice i Cetinja.

„Kriminalistička policija je realizovala višemjesečni predmet „Skok“ kada su po naredbama nadležnih sudija za istragu izvršeni pretresi na sedam lokacija u Podgorici i Cetinju, i tom prilikom je uhapšeno 11 osoba osumnjičenih za uličnu distribuciju narkotika“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u okviru predmeta „Skok“ oduzeto oko 240 grama marihuane, 66 grama heroina i određeni broj tableta sa liste opijata.

Iz policije su dodali da je oduzet i veći broj mobilnih telefona, vaga za precizno mjerenje i predmeti namijenjeni za prepakivanje opojnih droga.

Kako se navodi, uhapšeni S.M. (43), M.D. (32) i M.I. (36) sa Cetinja i S.S. (26), D.R. (37), D.V. (33), F.Lj. (27), K.O. (60), S.O. (30), M.M. (43) i N.R. (24) iz Podgorice.

Iz policije su kazali da su te osobe uhapšene zbog sumnje da su izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

„Oni su uz krivičnu prijavu privedeni državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je policija protiv još 14 osoba iz Podgorice i sa Cetinja podnijela prekršajne prijave zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

„Uprava policije će i u narednom periodu sprovoditi aktivnosti na otkrivanju i suzbijanju ulične prodaje narkotika“, dodaje se u saopštenju.

