Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori su, u okviru velike međunarodne akcije u kojoj je učestvovalo sedam država, uhapšene tri osobe zbog dječje pornografije, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, akcija Mozaik je sprovođena od 6. do 17. novembra, a u njoj su osim crnogorske, učestvovale i policije Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Mađarske.

„Na teritorijama tih država sprovedena je 41 istraga kojom je bilo obuhvaćeno 39 osoba, a od kojih je zaplijenjeno 200 elektronskih uređaja”, kaže se u saopštenju.

Osim toga su, dodaje se, identifikovana dva djeteta, žrtve krivičnih djela.

Iz Uprave policije su kazali da su službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Grupe za suzbijanje krivičnih djela visokotehnološkog kriminala pretresli četiri lokacije, oduzeli 11 elektronskih uređaja i uhapsili tri osobe osumnjičene za tri krivična djela dječja pornografija.

„Policija je u Beranama uhapsila V.G. (64) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo dječja pornografija”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je su od osumnjičenog oduzeta tri mobilna telefona sa kompromitujućim sadržajem.

Iz policije su rekli da je u Budvi uhapšen K.D. (23) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo dječja pornografija, kao i da su od njega oduzeti mobilni telefon, lap top i USB.

Kako su naveli, treći osumnjičeni za krivično djelo dječja pornografija, T.G. (19), je uhapšen u Podgorici.

„Kod njega su pripadnici policije pretresom pronašli i oduzeli dva mobilna telefona, lap top i USB”, piše u saopštenju.

Iz policije su kazali da se sumnja da su te osobe, duže vremena, pribavljale, posjedovale i distribuirale fotografije i drugi audio – vizuelne materijal seksualne eksploatacije maloljetnika.

„Osim toga, pretresom na jednoj lokaciji na Cetinju, koju koristi M.V. (54) policija je oduzela jedan mobilni telefon, čijom preliminarnom analizom su pronađene fotografije koje ukazuju na moguće izvršenje krivičnog djela dječja pornografija, o čemu će se izjasniti nadležni državni tužilac”, naveli su iz policije.

Oni su napomenili da službenici Sektora za borbu protiv kriminala u kontinutetu preduzimaju aktivnosti koje su usmjerene na otkrivanje i rasvjetljavanje krivičnih djela dječje pornografije.

„Od početka godine, uključujući i period sprovođenja akcije Mozaik, procesuirali su ukupno sedam osoba”, navodi se u saopštenju.

Iz policije su istakli da je, tokom akcije, sprovedeno i preventivno – operativno djelovanje kodnog naziva Temida, a koje se prvenstveno odnosi na identifikovanje maloljetnih osoba koje se samoinicijativno fotografišu i kreiraju video zapise pornografskog sadržaja, iz zabave ili u cilju dalje distribucije, a koje su sa teritorije Crne Gore.

Kako su kazali, cilj tih ajtivnosti je zaštita maloljetnih osoba i sprečavanje razmjene ili distribucije tako nastalog materijala.

„Djelovanje službenika policije obuhvata i edukaciju maloljetnih osoba, sa akcentom na upoznavanje djece i mladih sa potencijalnim opasnostima kojima su izloženi prilikom korišćenja socijalnih mreža i posledicama koje može da izazove njihovo neadekvatno korišćenje”, dodaje se u saopštenju.

Iz Uprave policije su ukazali na kontinuiranu saradnju sa predstavnicima ambasada Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije u Crnoj Gori, kao i predstvanicima misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OSCE/OEBS).

„Koji su svojim djelovanjem omogućili jačanje administrativno tehničkih kapaciteta i podizanje nivoa specijalizacije službenika Uprave policije, a u ovom slučaju konkretno službenika Grupe za suzbijanje visokotehniloškog kriminala”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS