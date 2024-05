Uhapšene tri međunarodno tražene osobe

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija uhapsila je u Baru i Podgorici dvije međunarodno tražene osobe, dok je u Mađarskoj uhapšen R.B. iz Nikšića, kojeg Crna Gora potražuje radi izdržavanja zatvorske kazne, saopštili su iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da je u Baru, u mjestu Komarno, uhapšen državljanin Gruzije L.S, kod koga je pronaðeno oružje u ilegalnom posjedu.

Kako su kazali iz policije, L.S. je procesuiran zbog krivičnog djela koje mu se stavlja na teret – nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Iz policije su naveli da je dodatnim provjerama Nacionalnog biroa Interpola Podgorica utvrđeno da tu osobu potražuje Njemačka zbog više počinjenih krivičnih djela – kidnapovanje radi otkupa, pokušaj iznude i razbojništvo.

„Osim toga, službenici NCB Interpola Podgorica uspješno su realizovali lociranje i uhapsili italijanskog državljanina G.R, koji je od italijanskih bezbjednosnih službi označen kao visokorangirani pripadnik organizovane kriminalne grupe“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da se G.R. crvenom Interpolovom potjernicom potražuje radi izdržavanja kazne zatvora od osam godina i mjesec, zbog prevare, pranja novca, ilegalne trgovina umjetninama i antikvitetima i prouzrokovanja lažnog bankrota velike kompanije u Italiji.

„Pored tih aktivnosti u Crnoj Gori, uspješnom razmjenom operativnih podataka crnogorske i mađarske policije, u Mađarskoj je uhapšen R.B. iz Nikšića, kojeg Crna Gora potražuje radi izdržavanja kazne zatvora od deset mjeseci, zbog izvršenog krivičnog djela teška tjelesna povreda“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je provjerama posredstvom Interpola Podgorica i Interpola Budimpešta utvrđeno da je ta osoba u pritvoru, jer je osumnjičena za krivično djelo razbojništvo, koje je izvršeno u Mađarskoj.

„U toku je komunikacija sa mađarskim partnerskim službama u cilju postupanja organa za spovođenje zakona po crnogorskoj međunarodnoj potjernici“, rekli su iz policije.

Oni su kazali da postupak ekstradicije slijedi nakon što u Mađarskoj bude okončan krivični postupak protiv R.B.

U saopštenju se navodi da, intenziviranjem aktivnosti na lociranju i hapšenju meðunarodno traženih osoba, crnogorska policija šalje snažnu poruku da Crna Gora nije i neće biti sigurna destinacija za skrivanje stranih bjegunaca.

„Već pouzdan i ravnopravan partner međunarodnim policijskim organizacijama, gdje će u narednom periodu biti istaknuti prioriteti na pronalsku osoba koje potražuju crnogorski pravosudni organi“, kaže se u saopštenju.

