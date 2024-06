MER konkretno doprinosi ekonomskom jačanju države

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo energetike i rudarstva odlučno je i vrlo konkretno u doprinosu ekonomskog jačanja Crne Gore, saopštili su iz tog Vladinog resora.

Oni su kazali da nakon što je dogovorena isplata naknade Opštini Nikšić za potopljeno zemljište za Bilećko jezero, za tekući i budući period, ministar energetike i rudarstva Saša Mujović sastaće se u ponedjeljak u Podgorici sa direktorom Elektroprivrede Republike Srpske, Lukom Petrovićem.

Navodi se da je povod sastanka utvrđivanja dugovanja za prethodnih 30 godina, koliko Opština Nikšić nije prihodovala po tom osnovu i definisala dinamika i modalitet isplate.

“Pitanje Bilećkog jezera je kompleksno pitanje koje nije riješeno više decenija, a namjera Mujovića je da se sve sporne tačke rješavaju fazno i u okvirima najboljih scenarija za Crnu Goru, u skladu sa zakonima i međunarodnom praksom”, rekli su iz Ministarstva.

Kako se dodaje, uporedo sa Bilećkim jezerom, Mujović sa ministarkom rada i socijalnog staranja Naidom Nišić, radi na iznalaženju optimalnog rješenja još jednog naslijeđenog problema koji se odnosi na bivše radnike Rudnika Boksita.

Podsjeća se da su zbog nepovezanog radnog staža i zaostalih dugovanja, radnici blokirali ulaz u rudarsku jamu i onemogućavaju rad tri likvidne crnogorske kompanije.

U saopštenju se navodi i da Mujović vodi intenzivnu aktivnost za osiguravanje održive budućnosti Željezari Nikišić, pa se već u četvrtak očekuje dolazak visoke delegacije renomirane kompanije Duferco i susret sa premijerom Milojkom Spajićem.

“Zaposleni u Željezari i njihova budućnost će biti u posebnom fokusu, ali i perspektiva za pokretanje novih pogona u Željezari i otvaranje mogućnosti za uposlenjem dodatne radne snage”, kazali su iz Ministarstva.

Oni su rekli da je dokaz da su međunarodne aktivnosti ministra Mujovića urodile plodom, pismo namjere koje je uputila norveška kompanija NTE Energy, koja je primarni proizvođač obnovljive energije u sjevernoj Norveškoj.

Navodi se da kompanija upravlja sa 19 hidroelektrana u potpunom vlasništvu i nekoliko elektrana u djelomičnom vlasništvu, doprinoseći ukupnoj proizvodnji od 4.100 GWh.

Namjera NTE Energy je, kako se dodaje, da ulaže u obnovljive izvore u Crnoj Gori kako bi se, kako su naveli, podstakao ekonomski rast i Crna Gora pozicionirala kao odgovoran globalni igrač u prelazu na čistu energiju.

Navodi se da se njihovi planovi odnose na potencijal vode, vjetra i sunca a, kako su naglasili, projekti će se pridržavati rigoroznih ekoloških standarda i služiti kao platforma za razmjenu znanja između Norveške i Crne Gore.

“Ministarstvo energetike i rudarstva je snažno posvećeno prosperitetu Crne Gore i kreiranju ambijenta koji će doprinijeti ekonomskom snaženju građana”, poručuje se u saopštenju.

