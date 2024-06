Milatović: Crna Gora najvažniji strateški partner SAD-a na Zapadnom Balkanu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je najvažniji strateški partner Sjedinjenih Američkih Država (SAD) na Zapadnom Balkanu, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Milatović učestvuje na Mirovnom samitu za Ukrajinu, koji se danas i sjutra održava u Švajcarskoj.

On je platformi X objavio da je razgovarao sa potpredsjednicom SAD-a Kamalom Haris.

“Veoma srdačan i otvoren razgovor sa potpredsjednicom SAD-a Kamalom Haris”, naveo je Milatović.

On je kazao da Crnu Goru vidi kao najvažnijeg strateškog partnera SAD-a na Zapadnom Balkanu.

“Partnerstvo u okviru NATO saveza, podrška evropskoj integraciji Crne Gore, kao i unapređenje vladavine prava, najvažniji su stubovi prijateljskih odnosa naše dvije države”, rekao je Milatović.

