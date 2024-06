Indeksi u crvenom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Manji promet i pad indeksa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je objavljeno da je bruto domaći proizvod (BDP) Crne Gore porastao u prvom kvartalu ove godine 4,4 odsto.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi, MNSE10, oslabio je neznatno na 1.002,84 poena, a MONEX 0,7 odsto na 15.001,66 bodova.

Promet je bio 1,6 puta manji od prošlosedmičnog i iznosio je 85,56 hiljada EUR.

Preliminarni podaci Monstata pokazali su da je BDP, prema preliminarnim rezultatima, u prvom kvartalu iznosio 1,35 milijardi EUR, dok je u istom prošlogodišnjem periodu bio 1,23 milijarde EUR.

Akcije Napretka oslabile su 13,8 odsto na pet centi, a Plantaža 4,5 odsto na 14,8 centi.

Dionice Elektroprivrede (EPCG) pale su 4,6 odsto na 5,34 EUR. Menadžment EPCG predložio je Skupštini akcionara da se kompletna dobit, koja je lani ostvarena u iznosu od 52,4 miliona EUR, zadrži u preduzeću kao neraspoređena dobit i da se ništa ne dijeli kao dividenda akcionarima, saznaju Vijesti.

Tako ni Vlada, koja je vlasnik oko 98 odsto kapitala, ne bi dobila ništa u državni budžet.

Uz tih 52,4 miliona, EPCG ima i neraspoređenu dobiti iz prethodnih godina od 42 miliona.

Konačna odluka o tome biće poznata 28. juna za kada je zakazana Skupštini akcionara, na kojoj predstavnik Vlade, koji predstavlja 98 odsto akcionara s pravom glasa, može da promijeni ovaj predlog menadžmenta EPCG.

Prosječan majski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni, iznosi 27,05 EUR.

“Domaćinstva u Mojkovcu bilježe najnižu prosječnu potrošnju u vrijednosti od 20,59 EUR, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca očitana u Kotoru gdje su domaćinstva u prosjeku potrošila električne energije u vrijednosti od 31,78 EUR”, navodi se u saopštenju EPCG.

Akcije Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) pala je četiri odsto na 1,44 EUR.

Akcije Crnogorskog Telekoma jačale su 8,8 odsto na 2,1 EUR, dok je dionica Jugopetrola rasla neznatno na 12,01 EUR.

Akcionarima Jugopetrola počeće u ponedjeljak isplata dividende, u bruto iznosu 1,29 EUR po akciji.

Ukupan bruto iznos dividende koja se isplaćuje akcionarima iznosi šest miliona EUR. Neto iznos dividende po akciji za rezidente je 1,09 EUR.

Odluka o isplati dividende donijeta je na Skupštini akcionara 29. maja.

Akcije Luke Bar zadržale su se na prošlosedmičnih 30,3 centa, a Profit Appa na 17 EUR.

Sedmicu su obilježili i podaci Ministarstva finansija o ukupnom državnom dugu, koji je bez depozita, na kraju marta iznosio 4,67 milijardi EUR ili 66,36 odsto BDP-a.

“Uzimajući u obzir depozite, ukupan državni dug na kraju marta iznosio je 3,89 milijardi EUR ili 55,36 odsto BDP-a”, navodi se u objavljenom kvartalnom izvještaju Ministarstva.

Depoziti na kraju marta iznosili su 774,24 miliona EUR, uključujući 38,45 hiljada unci zlata, čija je vrijednost na kraju marta 78,81 miliona EUR, ili 11,01 odsto BDP-a.

Ukupan spoljni dug Crne Gore na kraju marta iznosio je 4,16 milijardi EUR odnosno 59,09 odsto BDP-a, što je 639,36 miliona EUR više u odnosu na kraj prošle godine, što je uticalo i na povećanje depozita. Naime depoziti na kraju marta su veći 621,83 miliona EUR u odnosu na kraj prošle godine.

