Mandić čestitao Kurban bajram

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić čestitao je reisu Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifatu Fejziću i vjernicima islamske vjeroispovjesti Kurban bajram.

„U ime Skupštine i svoje lično ime čestitam Vam veliki praznik Kurban bajram, sa željom da donese mir, zdravlje i sreću svakom domu i porodici”, naveo je Mandić u čestitki.

On je kazao da se čuvajući i vrednujući običaje i porodične vrijednosti, gradi bolja budućnost u kojoj su takva životna načela sami temelj koji garantuje stabilnost, mir i sklad.

“Poštujući i njegujući različitosti u Crnoj Gori upravo svjedočimo simboliku praznika koji upućuje da u svim ljudima pronađemo ono najbolje, što dalje predstavlja osnov za stvaranje pomirenog i skladnog društva”, dodao je Mandić.

On je vjernicima poželio da bajramske dane provedu u miru, zdravlju i sreći sa najbližima, “uz nadu da ćemo zemlju blagostanja graditi zajedno.“

