Pobjede Italije i Španije, slavila i Švajcarska

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Italije i Španije ostvarili su pobjede na startu takmičenja u B grupi Evropskog prvenstva u Njemačkoj.

Italija je večeras u Dortmundu, nakon preokreta, savladala Albaniju 2:1.

Albanija je povela golom Nedima Bajrami u 20. sekundi utakmice.

Poravnao je Alesandro Bastoni u 11, a potpuni preokret donio je Nikolo Barela u 16. minutu.

Španija je u Berlinu slavila protiv Hrvatske 3:0, golovima Alvara Morate u 29, Felipea Ruisa u 32. i Danija Karvahala u drugom minutu sudijske nadoknade prvog poluvremena.

Selekciji Hrvatske, koja uprkos ubjeldjivom porazu nije razočarala, poništen je gol u 80. minutu, nakon što Bruno Petković nije realizovao jedanaesterac.

U nastavku napada Ivan Perišić asistirao je Petkoviću, koji je zatresao mrežu.

Sudija Majkl Oliver je, nakon konsultacija sa Var sobom poništio gol, a odluku je obrazložio time da je Perišić ranije ušao u šesnaesterac.

Ranije danas fudbaeri Švajcarske pobijedili su u Kelnu, u A grupi, selekciju Mađarske 3:1. Vođstvo švajcarskoj selekciji donio je Kvandau Dua u 12. minutu.

Na 2:0 povisio je Mišel Abišer u 45. minutu.

Nade Mađara da mogu do remija oživio je Barnabas Varga u 66. minutu.

Sve dileme oko pobjednika i startna tri boda riješio je Bril Embolo u trećem minutu sudijske nadoknade.

U drugom meču te grupe Njemačka je juče u Minhenu bila ubjedljiva protiv Škotske 5:1.

Šampionat će biti nastavljen sjutra u 15 sati, duelom D grupe, između Poljske i Holandije.

U ostala dva meča, u C grupi, rivali će biti Slovenija i Danska (18.00), odnosno Srbija i Engleska (21.00).

