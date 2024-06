Prioriteti država regiona osiguranje finansijske stabilnosti

Bečići, (MINA-BUSINESS) – Osiguranje finansijske stabilnosti i podsticanje održivog rasta su zajednički prioriteti zemalja regiona, saopštila je guvernerka Centralne banke (CBCG), Irena Radović.

Ona je na panelu u okviru Samita ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava zemalja regiona, u Bečićima kazala da se region suočava sa brojnim izazovima, kao što su usporeni ekonomski rast, inflacioni pritisci, neizvjesna geopolitička situacija i klimatske promjene, ali i ostalim rizicima koji su još nedovoljno sagledani, a proizilaze iz ubrzanog razvoja tehnologije i vještačke inteligencije.

„Da bismo adekvatno adresirali ove rizike, koji prevazilaze granice pojedinačnih zemalja, potrebne su kvalitetne nacionalne politike, ali i snažan regionalni odgovor i zajednička akcija“, rekla je Radović.

Ona je na panelu guvernera centralnih banaka pod nazivom Kako u neizvjesnim vremenima održati stabilnost cijena i bankarskog sektora dodala da je CBCG kao svoj prioritet postavila izgradnju održivog i otpornog finansijskog sistema koji može da odgovori na savremene izazove i podrži ekonomiju u postizanju viših stopa rasta.

Radović je istakla da CBCG intenzivno radi na usaglašavanju regulatornog okvira sa relevantnim EU direktivama, kao i na jačanju institucionalnih i kadrovskih kapaciteta, te modernizaciji platnog sistema i što skorijem priključenju Crne Gore jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA).

Istovremeno, prepoznajući rizike koje donose klimatske promjene, CBCG radi na kreiranju politika koje promovišu implementaciju ESG standarda i ozelenjavanje finansijskog sektora, a takođe je snažno posvećena promovisanju rodne ravnopravnosti i ekonomskom osnaživanju žena.

U okviru panela, guverneri i viceguverneri iz sedam zemalja regiona govorili su, između ostalog, o uticaju mjera američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) i Evropske centralne banke (ECB) na monetarne politike zemalja regiona, očekivanjima u vezi sa inflacijom i kamatnim stopama, stabilnosti bankarskog i finansijskog sistema, te o inovacijama u finansijskom sektoru.

Učesnici panela su se saglasili u ocjeni da je sprovođenje monetarne politike u zemljama regiona, u uslovima postojanja brojnih rizika, izuzetno zahtjevno, te da pojedinačne zemlje ne mogu samostalno dati adekvatan odgovor na kompleksne ekonomske izazove i rizike.

„Stoga je saradnja i koordinacija između zemalja regiona od suštinske važnosti za postizanje zajedničkih ciljeva i osiguranje prosperitetnijeg ekonomskog okruženja za sve građane“, ocijenjeno je na panelu.

Uz to, mjere fiskalne i monetarne politike moraju biti pažljivo kreirane i međusobno sinhronizovane, kako bi se osiguralo efikasno upravljanje rizicima, očuvala finansijska stabilnost i obezbijedili preduslovi za održivi ekonomski rast, poručili su visoki zvaničnici centralnih banaka zemalja regiona.

Okupivši veliki broj učesnika, i uz dužinu i kontinuitet trajanja, samit u Bečićima potvrdio je reputaciju jednog od najvažnijih regionalnih ekonomskih skupova.

