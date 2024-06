Država posvećena ubrzanju konvergencije ka standardu građana EU

Bečići, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ostaje snažno posvećena implementaciji zakonodavnih rješenja ali i mjera reformi, politika i projekata, koje će ubrzati njenu konvergenciju ka prosječnom dohotku i standardu građana EU, saopštio je ministar finansija, Novica Vuković.

On je na regionalnom samitu ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava kazao da kao najmanja od ekonomija Zapadnog Balkana, ali ujedno i jedna od najviše otvorenih, sa liberalizovanim trgovinskim i investicionim tokovima, Crna Gora je spremna na snaženje regionalne saradnje, u cilju jačanja stabilnosti u uslovima neizvjesnih globalnih tokova, napetih geopolitičkih dešavanja i usporavanja privrednih tokova na regionalnoj i evropskoj sceni.

Tema ovogodišnjeg samita, koji se tradicionalno održava u Bečićima, u organizaciji Saveza ekonomista Srbije, a pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva finansija, Centralne banke i Poreske uprave Crne Gore je Finansijska i monetarna stabilnost regiona u uslovima slabog privrednog rast u eurozoni.

Debatujući sa kolegama na panelu na temu Odgovorna fiskalna politika – preduslov unapređenja stabilnosti i otpornosti ekonomije u uslovima slabog rasta u eurozoni, Vuković je ocijenio da je, uprkos nepovoljnim globalnim privrednim kretanjima, region Zapadnog Balkana pokazao izuzetnu otpornost u aktuelnoj krizi, pri čemu je očuvana makrofinansijska stabilnost i ubrzan ekonomski rast.

On je kazao da je crnogorska ekonomija, u protekle dvije godine, zabilježila izuzetno snažan rast, koji je iznad regionalnog prosjeka i jedan od najviših u Evropi.

Vuković je rekao da je povoljan makroekonomski ambijent u protekloj godini rezultirao snažnim ostvarenjem budžeta, znatno iznad početnih planova Vlade, ali i iznad rebalansa budžeta za prošlu godinu.

Vuković je kazao da će, vodeći se principom očuvanja održivosti sistema javnih finansija, Vlada sprovesti neophodne reforme u poreskoj i fiskalnoj politici, kako bi uz mjere upravljanja javnom potrošnjom i poboljšanjem poslovnog ambijenta, dinamizirala dalji privredni rast.

Stoga je, kako je poručio, Vlada posvećena izradi dokumenta Fiskalne strategije, koji će sadržati ključne mjere fiskalne konsolidacije i reforme za povećanje prihoda u srednjem roku.

Dvodnevni samit u Bečićima, organizovan u cilju jačanja dijaloga i unapređenja saradnje između finansijskih institucija regiona, pored ministarskog panela, obuhvatio je i panele guvernera centralnih banaka i direktora poreskih uprava zemalja regiona.

