Dubljević: Vedar duh i energiju Šarkića pamtiće generacije

Podgorica, (MINA) – Vedar duh i energija Matije Šarkića, kao i njegove nezaboravne odbrane protiv Belgije prije samo deset dana, pamtiće generacije”, kazala je predsjednica Košarkaškog saveza Crne Gore Jelena Dubljević.

Ona je uputila telegram saučešća povodom smrti golmana fudbalske reprezentacije.

“Teško je pronaći riječi nakon što smo primili vijest o preranom odlasku Matije Šarkića. U ovim teškim trenucima za njegovu porodicu, crnogorski fudbal i sport uopšte, u ime Košarkaškog saveza Crne Gore i u svoje ime, upućujem najiskrenije saučešće Matijinoj porodici, prijateljima i cijeloj fudbalskoj zajednici”, piše u telegramu saučešća.

Selektor košarkaša Boško Radović kazao je da je reprezentaciju, koja se danas okupila, duboko pogodila vijest o iznenadnoj smrti Šarkića.

“U ime stručnog štaba, te kompletne crnogorske košarkaške reprezentacije želim da izrazim najiskrenije saučešće porodici Šarkić i kompletnoj crnogorskoj fudbalskoj javnosti u ovom teškom trenutku”, rekao je Radović.

