Milatović: Važno da Crna Gora bude aktivna u multilateralnim platformama

Podgorica, (MINA) – Važno je da Crna Gora bude aktivna u multilateralnim platformama, pogotovo u onim inicijativama koje se tiču mira, ocijenio je crnogrski predsjednik Jakov Milatović.

On učestvuje na Mirovnom samitu za Ukrajinu, na poziv švajcarske predsjednice Viole Amherd, koji se danas i sjutra održava u Burgenštoku.

Samit, kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, okuplja brojne svjetske lidere.

Na samitu za Ukrajinu učestvuju ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, francuski predsjednik Emanuel Makron, njemački kancelar Olaf Šolc i potpredsjednica Sjedinjenih Američkih Država Kamala Haris.

“Danas je veoma važan dan i u Švajcarskoj se okupilo preko sto svjetskih lidera uključujući Haris, Makrona, Šolca, brojni lideri iz Latinske amerike, Azije, Evropе i Afrike u cilju pronalaženja rješenja za trajni mir u Ukrajini”, rekao je Milatović.

On je kazao da je važno što je Crna Gora na samitu.

Milatović je rekao da je od početka ruske agresije na Ukrajinu, Crna Gora stala uz Ukrajinu.

“I smatramo da je, uz to što smo dobar susjed u regionu Zapadnog Balkana, što smo kao NATO članica i najnaprednija zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, vrlo važno da Crna Gora bude aktivna u multilateralnim platformama, pogotovo u onim inicijativama koje se tiču mira”, kazao je Milatović.

On je dodao i da Crna Gora u tom smislu “danas ovdje igra aktivnu i konstruktivnu ulogu”.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS