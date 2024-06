Pronađeno deset kilograma marihuane, uhapšen muškarac

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su Pljevljaka P.M. (54) kod kojeg je pronađeno oko deset kilograma (kg) marihuane i koji se sumnjiči za neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet droga, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su policijski službenici u petak, po naredbi sudije za istragu Višeg suda u Bijelom Polju, na magistralnom putu Podgorica-Kolašin, pretresli vozilo koje koristi P.M.

„Pretresom automobila, u prtljažniku je pronađeno i oduzeto nekoliko pakovanja sa sadržajem biljne materije tamno zelene boje, za koju se sumnja da je marihuana, težine oko deset kg“, kaže se u saopštenju.

Od osumnjičenog je, kako se navodi, oduzeto vozilo, kao i dva mobilna telefona i sim kartica, radi daljih kriminalističkih vještačenja.

„Osumnjičeni P.M. će uz krivičnu prijavu biti priveden državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga“, navodi se u saopštenju policije.

Oni su rekli da nastavljaju sa aktivnostima na otkrivanju, sprečavanju i suzbijanju krijumčarenja droga.

