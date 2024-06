Đuranović obilježila prvi takmičarski dan

Podgorica, (MINA) – Atletičarka barskog kluba Sanja, Anđela Đuranović, sa dva crnogorska rekorda obilježila je prvi takmičarski dan 31. pojedinačnog Prvenstva Crne Gore za mlađe juniore i juniorke u Pljevljima.

Ona je nova rekorderka u troskoku i trci na 100 metara sa preponama.

Đuranović je u troskoku ostvarila daljinu od 11,99 metara, što je novi rekord za mlađe juniorke i juniorke.

Trku na 100 metara sa preponama istrčala je za

15,29 sekundi, što je vreme novog najkboljeg rezultata u konkurenciji mlađih juniorki.

Najviše medalja osvojili su atletičari Mornara (11), ispred AK Sanja sa osam i Rudara sa sedam odličja.

Šampionat je okupio više od 100 atletičara iz 12 klubova.

