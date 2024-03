Uhapšene dvije osobe zbog stvaranja kriminalne organizacije

Podgorica, (MINA) – Policijski službenici Sektora za borbu protiv kriminala uhapsili su dvije osobe zbog sumnje da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalalne organizacije, dok se traga za još tri osobe iz iste grupe, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Sektora za borbu protiv kriminala, u saradnji sa Specijalnim policijskim odjeljenjem, a po nalogu specijalnog državnog tužioca, pretresli više lokacija na teritoriji Podgorice, Cetinja i Budve.

“Postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni V.B. iz Podgorice, Ž.R. i M.M. sa Cetinja, R.V. iz Budve, kao i S.V. iz Srbije, izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, odnosno postali članovi jedne organizovane kriminalne grupe tokom 2020. godine, koja je imala za cilj izvršenje više teških krivičnih djela protiv života i tijela”, kaže se u saopštenju policije.

Kako se dodaje, V.B. je uhapšen tokom akcije u Podgorici, dok je R.V. uhapšen u Budvi.

“U odnosu na preostala lica biće preduzete potražne mjere i u cilju lociranja i hapšenja”, naveli su iz policije.

Oni su kazali da će osumnjičeni biti sprovedeni na dalju nadležnost specijalnom državnom tužiocu u Podgorici.

Iz policije su objasnili da je S.V, krajem 2020. godine, uhapšen u Podgorici i procesuiran, kada je kod njega pronađen pištolj, a time su, kako se navodi, osujećene njegove namjere u izvršenju teškog krivičnog djela u odnosu na jednog člana suprotstavljene organizovane kriminalne grupe.

“S.V. je, nakon što je izdržao kaznu zatvora tokom 2021. godine, napustio Crnu Goru”, kazali su iz policije.

Oni su poručili da će službenici Sektora za borbu protiv kriminala nastaviti snažnu i odlučnu borbu protiv svih oblika kriminala, a u cilju potpunog uspostavljanja kriminalističke kontrole nad djelovanjem visokorizičnih kriminalnih grupa.

“I biti pouzdan partner Specijalnom državnom tužilaštvu, kao ključnom nosiocu borbe protiv organizovanog kriminala”, kazali su iz policije.

Kako se navodi, primarni fokus će, shodno postavljenim prioritetima, biti na neutralisanju djelovanja organizovanih kriminalnih grupa i sa njima povezanih osoba.

“U cilju stvaranja povoljnog bezbjednosnog ambijenta za građane Crne Gore”, zaključuje se u saopštenju.

