Kik bokseri Univerzuma najbolji u Tivtu

Podgorica, (MINA) – Kik boks klub Univerzum, kao prvoplasirani u generalnom poretku, završio je na stup na prvenstvu Crne Gore u Tivtu.

Univerzum je do trofeja došao sa deset zlatnih, dvije srebrne i jednom bronzanom medaljom.

Drugo mjesto u ukupnom plasmanu zauzeo je cetinjski Lovćen sa sedam zlatnih, četiri srebrna i sedam bronzanih odličja.

Pobjedničko postolje kompletirao je Rebel iz Tivta sa pet zlatnih, tri srebrne i pet bronzanih medalja.

Podgorički Rad ima četiri prvaka države, Zeta tri, a po dva Budućnost i rožajski Warriors.

Po jedan šampion Crne Gore dolazi iz ulcinjske Albulene, hercegnovskih Đenovića, Boke Kotorske i Strugar tima iz Podgorice.

Šampionat u Tivtu okupio je 180 takmičara iz 15 klubova.

