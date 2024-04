U Jelovici trajno zaplijenjeni trupci

Podgorica, (MINA) – U Jelovici je danas zaplijenjena bespravno posječena drvna građa i uz pomoć specijalnog vozila prevežena na sigurno, saopštili su iz Uprave za gazdovanje šumama i lovištima i dodali da je time započela borba protiv bezakonja i anarhije u tom području.

Iz Uprave su kazali da je čuvar šuma koji je zadužen za rejon gazdinska jedinica „Jelovica“, u Beranama, pronašao 20 čamovih trupaca bez šumskog žiga i plastičinih pločica za numerisanje i identifikaciju, samim tim i bez uvjerenja o porijeklu drvnih sortimenata.

„Utvrđeno je da trupci, u količini od 16,32 metara kubnih (m³) neto drvne mase potiču iz državne šume“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je odmah obavješten vršilac dužnosti direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, Miloš Rajković, koji je dalje koordinisao akcijom.

On je, kako je saopšteno, naložio da se prvi put obezbijedi specijalno vozilo i da se bespravno posječeni trupci zaplijene, trajno oduzmu i lageruju na sigurno, a slučaj proslijedi Osnovnom državnim tužilaštvu Berane na dalje postupanje.

„Zaplijenjeni trupci biće van dometa šumokradica, što ranije nikada nije bio slučaj, već bi ostali na lice mjesta i onda bi često bili ponovo otuđeni kada nema kontrole“, rekli su iz Uprave.

Rajković je kazao da započete intenzivne kontrole, kao i smjena rukovodilaca u Mojkovcu i Beranama već daju prve uspješne rezultate.

On je istakao da će uvesti iznenadne kontrole pilana.

„Ko god od vlasnika bude kupio drvne sortimente bez dokumentacije, biće ozbiljno sankcionisan uz trajno zabranjivanje rada! Staćemo na put svima koji misle da su jači od države i znam da će pohara crnogorskih šuma biti prošlost“, poručio je Rajković.

On je rekao da su današnjom zaplijenom bespravne građe u Beranama pokazali da to mogu i dodao da u narednim danima nastavljaju još jačim intezitetom.

„Poručujem im da nema i neće biti nedodirljivih, a Uprava će nabaviti specijalno vozilo u svom vlasništvu i nastaviti ovakve akcije”, zaključio je Rajković.

