Mladi da se prijave za kamp o prevenciji diskriminacije i govora mržnje

Podgorica, (MINA) – Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD 2) pozvao je mlade da se prijave na „Sunčani kamp tolerancije“, koji će ovog proljeća biti organizovan na nekoliko lokacija širom Crne Gore.

Kako je saopšteno iz Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Goi, na dvodnevnom kampu će mladi učiti o borbi protiv rastućeg govora mržnje i narativa koji izazivaju podjele, značaju rodne ravnopravnosti i kako sami mogu doprinijeti prevenciji diskriminacije na raznim osnovama.

“Kamp će biti ispunjen i rekreativnim sadržajima kao što su igrice i kvizovi, ali i razgovorima sa uspješnim mladim ljudima koji će podijeliti lična iskustva borbe sa diskriminacijom”, navodi se u saopštenju.

Poziv je otvoren za mlade od 18 do 30 godina iz Budve, Kotora, Herceg Novog, Podgorice, Cetinja, Zete, Danilovgrada, Berana, Andrijevice, Kolašina, Mojkovca, Pljevalja, Nikšića i Plužina.

ReLOaD istraživanje o potrebama mladih ukazalo je na široko rasprostranjen problem podjela, koji vodi ka porastu govora mržnje i netolerancije.

Nalazi fokus grupa su pokazali da mlade osobe često ne cijene različitost, imaju mnogo predrasuda prema osobama sa invaliditetom, ili građanima iz nižeg socijalnog statusa.

Mladi su u istraživanju prepoznali da oni sami, ali i u saradnji sa institucijama moraju raditi na prihvatanju različitosti i identifikovali ovu temu obuka.

“S tim u vezi, predstojeći kampovi ojačaće njihova znanja i vještine suzbijanja štetnih narativa u zajednici”, rekli su iz UNDP-a.

ReLOaD2 program, čiji je jedan od ciljeva podsticanje učešća mladih u donošenju odluka i razvoju zajednice, finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u partnerstvu sa lokalnim samoupravama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS