Uhapšena žena koju potražuje beogradski Interpol

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su u nedjelju S.N. (34) koju potražuje NCB Interpol Beograd.

Iz Uprave policije rekli su da su službenici Sektora granične policije na graničnom prelazu Debeli brijeg kontrolisali S.N.

Kako se navodi, utvrđeno je da beogradski Interpol potražuje S.N. i ona je uhapšena.

“S.N. se potraživala radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od tri godine zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja i stavljanje promet droga u saučesništvu”, kaže se u saopštenju policije.

Oni su naveli da će S.N. danas biti sprovedena sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici.

