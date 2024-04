Uhapšena osumnjičena za ubistvo u Perastu

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su državljanku Južnoafričke Republike N.L.T. (29), koja je osumnjičena da je jutros u Perastu ubila svoju majku, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su to krivično djelo rasvijetlili službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor, u saradnji sa kolegama iz odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi i Tivat.

„Policiji je medicinsko osoblje Doma zdravlja Kotor prijavilo da je u Perastu, u jednom objektu stanovanja zatečeno beživotno tijelo žene, i da se u istom nalazi i njena ćerka N.L.T“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su izašli na lice mjesta gdje je utvrđen identitet smrtno stradale osobe, kao i da su preduzete mjere i radnje u cilju utvrđivanja činjenica i okolnosti pod kojima je nastupila smrt.

Na licu mjesta, kako su kazali, izvršen je uviđaj u prisustvu tužioca iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, kao i službenika Forenzičkog centra.

„Pripadnici policije su, nakon preduzimanja sveobuhvatnih istražnih aktivnosti, došli do sumnje da je izvršilac tog djela N.L.T. i ona je uhapšena“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da će N.L.T. uz krivičnu prijavu biti privedena postupajućem tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.

