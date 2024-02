Uhapšen osumnjičeni za ubistvo u Baru

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su D.I. (27) zbog sumnje da je jutros u Baru ubio E.M. (29), saopšteno je iz Uprave policije.

Pomoćnik direktora Sektora za borbu protiv kriminala, Lazar Šćepanović, kazao je da je odmah po prijavi ubistva uspostavljena opsežna blokada grada.

On je rekao da su preduzete potražne operativno-taktičke i tehničke mjere i radnje u cilju identifikacije, lociranja i hapšenja izvršioca krivičnog djela.

“U izuzetno kratkom roku, a na osnovu opisa izvršioca krivičnog djela, efikasne reakcije službenika Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“ i djelotvorne i blagovremene postavke službe, osumnjičeni D.I. je spriječen u bjekstvu i uhapšen”, kazao je Šćepanović.

On je rekao da je D.I. tom prilikom upravljao električnim trotinetom, a na glavi nosio kacigu.

Šćepanović je naveo da je pretragom terena policija pronašla crnu putnu torbu u kojoj je pronađena automatska puška iz koje je, kako se sumnja, D.I. ispalio više metaka i usmrtio E.M.

Prema riječima Šćepanovića, D.I. se na teret stavljaju krivična djela ubistvo i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

“Prema operativnim i obavještajnim podacima kojima Uprava policije raspolaže, obje osobe su pripadnici jedne kriminalne grupe koja djeluje na crnogorskom primorju”, kazao je Šćepanović.

On je dodao i da je jedna strana država, sa kojom pravosudni organi Crne Gore nemaju potpisan ugovor o ekstradiciji, raspisala za D.I. međunarodnu potjernicu .

