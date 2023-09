Uhapšen osumnjičeni za ubistvo Nikšićanina

Podgorica, (MINA) – Nikšićka policija uhapsila je R.R. (23) iz tog grada zbog sumnje da je jutros u naselju Budo Tomović ubio svog sugrađanina R.P. (31).

Iz Uprave policije su saopštili da je uhapšen i Nikšićanin V.R. (31) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca.

“Zaposleni u Medicinskom centru u Nikšiću obavijestili su jutros oko tri sata i 40 minuta dežunu službu Odjeljenja bezbjednosti Nikšić da je na ukazivanje ljekarske pomoći dovezen R.P. (31) iz Nikšića sa povredama zadobijenim od vatrenog oružja, bez znakova života”, rekli su iz policije.

Oni su naveli da su, po primljenom obavještenju, službenici nikšićke policije preduzeli sveobuhvatne radnje na rasvjetljavanju događaja i utvrđivanju svih činjenica pod kojima je nastupila smrt R.P, koji je poginuo usled zadobijene ustrelne rane u predjelu grudi.

“Policijski službenici su u relativno kratkom roku došli do sumnje da je neposredni izvršilac tog krivičnog djela R.R”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, sprovedenom kriminalističkom obradom locirano je i pronađeno mjesto izvršenja krivičnog djela gdje je izvršen uviđaj, a tokom dalje kriminialističke obrade identifikovan je izvršilac tog krivičnog djela.

Iz policije su naveli da je pretragom terena pronađeno sredstvo izvršenja krivičnog djela – pištolj, kao i čaura od ispaljenog projektila.

Prema njihovim riječima, sumnja se da je pištolj korišćen kao sredstvo izvršenja krivičnog djela, a koji je izvršilac odbacio nakon izvršenog djela.

“Policijski službenici, preduzimajući radnje na potpunom rasvijetljavanju ovog krivičnog djela uhapsili su i V.R. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca”, rekli su iz policije.

Oni su naveli da su osumnjičeni od ranije poznati policiji.

“R.R. je registrovan kao počinilac djela iz oblasti zloupotrebe droga, dok je V.R. registrovan kao izvršilac djela iz oblasti nasilja. Oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici”, rekli su iz policije.

