Uhapšen osumnjičeni za 24 krađe

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su Nikšićanina B.D. (21) osumnjičenog za 24 krađe na području Cetinja, Nikšića i Šavnika, saopštili su iz Uprave policije.

Oni su rekli da su se krađe dogodile u periodu od decembra prošle do februara ove godine.

Navodi se da je policija, postupajući po prijavama građana da su u njihove porodične kuće izvršene provale i otuđeni različiti predmeti, operativnim radom na terenu uspjela da identifikuje osumnjičene.

„Izvršen je pretres kuće koju koristi jedan od osumnjičenih B.D. i pronađena je veća količina predmeta i alata za koje se sumnja da su pribavljeni izvršenjem krivičnih djela“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, cetinjska policija je prikupila obavještenja na zapisnik od više građana i nakon preduzetih radnji sa saznanjima upoznala nadležnog tužioca.

„Postupajući tužilac se izjasnio da se u radnjama B.D. stiču elementi krivičnog djela teška krađa u produženom trajanju i on je uhapšen“, rekli su iz policije.

B.D. je, kako se navodi, nakon privoda tužiocu određeno zadržavanje do 72 sata.

„Osim toga, policija je došla do sumnje da su u izvršenju ovih krivičnih djela učestvovala i dva maloljetnika u odnosu na koja je postupanje u toku“, kaže se u saopštenju.

