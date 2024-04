Uhapšen jer je autoputem vozio 209 km/h

Podgorica, (MINA) – Saobraćajna policija uhapsila je K.A. iz Berana, jer je autoputem vozio 209 kilometara na sat (km/h), na dijelu gdje je brzina kretanja ograničena na 100 km/h.

Iz Uprave policije su na mreži X naveli da je K.A. priveden sudiji za prekršaje u Kolašinu na dalju nadležnost.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici u Nikšiću uhapsili vozača B.V.

“On je kontrolisan na bulevaru 13. jul, kada je alkotestiranjem utvrđeno da je vozilom upravljao sa 2,59 promila alkohola u organizmu”, kazali su iz policije.

Kako su naveli, B.V. je uz prekršajnu prijavu priveden sudiji za prekršaje na dalju nadležnost.

