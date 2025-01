Ubrzati izradu nove Strategiju za ostvarivanje prava djeteta

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba da ubrza izradu nove Strategiju za ostvarivanje prava djeteta jer je prošli strateški dokument istekao 2023. godine, saopšteno je na sjednici Savjeta za prava djeteta.

Navodi se da su na sjednici Savjeta razmatrane tri ključne teme – izrada nove Strategije za ostvarivanje prava djeteta u Crnoj Gori 2025-2029, organizacija zajedničke konferencije i plan rada Savjeta za ovu godinu.

“Na sjednici je navedeno da je od ključne važnosti ubrzati proces izrade nove Strategije za ostvarivanje prava djeteta u Crnoj Gori 2025-2029, s obzirom na to da je prethodni strateški dokument istekao 2023. godine”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je evaluacija postojećeg dokumenta već prezentovana članovima Savjeta pa je rasprava fokusirana na ubrzanje procesa izrade nove Strategije.

“Članovi Savjeta su se saglasili da je od ključne važnosti da Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije što prije uputi predlog Generalnom sekretarijatu Vlade za uključivanje izrade nove Strategije u plan rada Vlade za ovu godinu”, dodaje se u saopštenju.

Kako je saopšteno, članovi Savjeta prepoznali su značaj Strategije s obzirom na to da je ona krovni sveobuhvatni strateški dokument u pogledu zaštite prava djeteta zagarantovanih Konvencijom.

“Savjet je izrazio spremnost da pruži aktivnu podršku aktivnostima resornog Ministarstva u izradi ovog važnog strateškog dokumenta”, dodaje se u saopštenju.

Na sjednici je razmatrana inicijativa za organizaciju zajedničke konferencije koja bi omogućila predstavljanje rada Savjeta javnosti i prikupljanje povratnih informacija.

Podsjeća se da je na prethodnoj sjednici bilo izneseno mišljenje da bi organizovanje konferencije bila odlična prilika za predstavljanje rada Savjeta javnosti i prikupljanje povratnih informacija o njegovom funkcionisanju.

Članovi Savjeta su, kako se dodaje, jednoglasno podržali tu inicijativu, naglašavajući da konferencija treba biti organizovana na visokom nivou, uz uključivanje svih relevantnih aktera.

Savjet je razmatrao i potencijalne predloge i sugestije za realizaciju tog događaja.

Na sjednici je predložen program rada Savjeta za ovu godinu, koji uključuje aktivnosti vezane za izradu nove Strategije za ostvarivanje prava djeteta u Crnoj Gori 2025-2029.

“Međutim, s obzirom na to da se aktivnosti Savjeta ne mogu realizovati ukoliko nijesu uvrštene u plan rada Vlade, Savjet je odlučio da ovu aktivnost usvoji pod uslovom da izrada Strategije bude uključena u godišnji plan rada Vlade”, kaže se u saopštenju.

Savjet je, kako se dodaje, usvojio zaključak da se u roku od 15 dana putem mejla dostave predlozi dopuna, sugestije i komentari u vezi plana rada Savjeta kako bi bio usvojen na idućoj sjednici.

“Takođe, članovi Savjeta su se složili da sekretarijat evidentira sve izmjene koje su na današnjoj sjednici usaglašene, a sekretarka Savjeta je zadužena da ažurira Program rada u skladu s donesenim zaključcima”, kaže se u saopštenju.

Na kraju sjednice, predsjednik Savjeta Dragoslav Šćekić zahvalio je svim prisutnim na, kako se navodi, produktivnoj diskusiji i konstruktivnim predlozima, naglašavajući važnost daljeg angažmana u cilju unapređenja prava djece i mladih u Crnoj Gori.

“Savjet za prava djeteta nastaviće svoj rad i aktivno pratiti implementaciju svih mjera i aktivnosti koje su usvojene, uz kontinuiranu saradnju sa svim relevantnim institucijama i organizacijama”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je sjednica zaključena uz uvjerenje da će svi zaključci biti realizovani u narednom periodu, i da će Savjet ostati snažan oslonac u promovisanju i zaštiti prava djece na nacionalnom nivou.

