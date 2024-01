U Ulcinju oduzeto više komada oružja i municije

Podgorica, (MINA) – Službenici policije podnijeli su krivičnu prijavu protiv A.C. (57) iz Ulcinja zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Iz Uprave policije rekli su da njihovi službenici u Ulcinju u mjestu Sukobin, postupajući po naredbi Osnovnog suda, pretresli porodičnu kuću i druge prostorije koje koristi A.C.

Navodi se da je policija pronašla i oduzela pištolj marke Zastava M57, kalibra 7.62 milimetara (mm) sa oružim listom, uz okvir i pet komada municije u njemu, dva komada pištoljske municije kalibra devet mm, dva komada municije kalibra 22 mm, revolver, lovačku pušku, 135 čepova za ručno punjenje municije.

Kako se dodaje, pronađeno je i oduzeto 65 komada lovačke municije kalibra 12 mm, jedno pvc pakovanje i kutija sa sadržajem materije za koju se sumnja da je barut, 115 komada praznih patrona za lovačku pušku, tri kutije sa 260 komada kapisli za lovačku pušku, pribor za punjenje lovačke municije, 40 komada municije kalibra 7,92×57.

„Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju koji je kvalifikovao krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, i po njegovom nalogu protiv A.C. podnijeta krivična prijava u redovnom postupku“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS