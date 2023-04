U udesu u Nikšiću povrijeđene četiri osobe

Podgorica, (MINA) – U udesu koji se danas poslije podne dogodio na Hercegovačkom putu u Nikšiću povrijeđene su četiri osobe.

Kako prenosi portal Vijesti, saobraćajna nezgoda, u kojoj su učestvovala dva vozila, Reno Megan i Golf II, nikšićkih registarskih oznaka, desila se oko 16 sati.

Povrijeđeni su vozač Golfa M.V. (50) i tri osobe koje su se nalazile u drugom vozilu – dvadesetogodišnjaci J.I. i M.M. i dvije godine mlađi V.V.

Povrijeđeni su prevezeni u nikšićku Opštu bolnicu.

Dvije osobe su teže povrijeđene i zadržane su na liječenje, dok su dvije prošle sa lakšim povredama.

Svi su stabilnih vitalnih parametara i nijesu životno ugroženi.

