U srijedu isključenja u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu će b ez napajanja električnom energijom ostati:



Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Dajbaba, dio Stare Zlatice, dio Tološa oko Groblja u Tološima, naselje između Naš Diskonta i Tehnomaksa na Zabjelu.

– u terminu od 08:30 do 09:15 sati: Dio Kakaricke iznad kasarne Masline.

– u terminu od 09 do 15 sati: Crkvice, Mrke, Blizna, Petrovići, firma Bekom, dio Bioča iznad magistrale, Podsić, Ras, Crpna Bioči i Grudice, Dio Veljeg Brda.

– u terminu od 09:15 do 10 sati: dio Maslina, Zlatice i Murtovine uz tranzit, od hotela Keto do pasarele na Zlatici – u tom smjeru, s desne strane tranzita (moguća kratkotrajna isključenja isključenja).

– u terminu od 10:30 do 12:15 sati: Mosor, dio Zlatice, dio Rogama, Smokovac, Peuta, Gornja i Donja Vrbica, Repetitor Sjenica i dio Meduna.

– u terminu od 12:45 do 14:30 sati: dio Stare Zlatice, dio Zlatice prema strelištu, “Holandske sestre” i zgrade iza njih i naselje oko njih u park šumi Zagorič i dio naselja oko groblja u Zagoriču.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Komunice, dio Suka.

– u terminu od 08 do 17 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajno isključenje).

– u terminu od 08 do 17 sati: Luke, Jelenak, Kula Lakića, Poljica, Ivanj Uba, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno.

Zeta

– u terminu od 08 do 15 sati: Donji Kokoti, farma Radinović, Montkarton, Lekići i Grbavci.

– u terminu od 09 do 13 sati: Mataguži, dio Trešnjice, dio Balabana, Gošići i Odžino Polje.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Kuside, Stari Dvori, ul. Gračanička, Ul. Školska, Bulevar 13. Jul, Ul. Stubička, Šljunkara, dio Kličeva, Vitasojevići.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Brezna, Šćepan Polje.

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: Dupilo, Mikovići, Braćeni, Dabovići, Komarno, Trnovo, Gađi, Šiševići, Popratnice, Orahovo, Vodovod Bunari, Virpazar-Grad, Boljevići, Zabes, Gluhi Do, Limljani, Malo Oko, Velje Oko, Litine, Donji Kraj, Sujići, Karuč, Pozani, Vir Škola, Godinje, Gornja i Donja Seoca, Raduš, Krnjice, Martstijepovići, Đuravci, Lukići, Gornji Šestani.

Tivat

– u terminu od 08 do 12 sati: Pošta, potrošači u zoni pošte i Crkve u Lepetanima.

– u terminu od 10 do 12 sati: Dio naselja Rahovići.

Kotor

– u terminu od 08:30 do 13 sati: Centar Risna, Pijaca, Gorica, Gabela, Arilje, Crveni brijeg, Trojica centar, Vidikovac.

– u terminu od 09 do 12 sati: dio potrošača u naselju oko palate “Tre Sorele”.

Herceg Novi

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Mokrine, Kosić, Lazarević, Bijelići, Petijevići, Sitnica, Kruševice, Vrbanj.

– u terminu od 08 do 15 sati: Apartmansko naselje na Savini, tržni centar ispod Školskog centra, Ćorović ispod Školskog centra.

– u terminu od 09 do 13 sati: područje iznad Porto Novog.

– u terminu od 11 do 16 sati: područje oko donjeg puta u Kumboru prije Porto Novog.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: sela Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Mašte, dio sela Goražde, selo Crni Vrh.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Čokrlije-Cerovići.

– u terminu od 09 do 16 sati: Rasovo – Rastoka, Čokrlije, Dobrinje, Rodijelja – Brčve, Potkrajci, Sela, Vrh, Rasovo.

– u terminu od 09 do 17 sati: Srđevac, Poda, Bioča, Trubina, Crniš, Lozna, Jagoče.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Drndari.

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Izlasci.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati: Krstac – Šundek.

– u terminu od 09 do 15 sati: Crna Poda, Dobrilovina, Podbišće.

– u terminu od 10 do 13 sati: Žari – Brezovac.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Velike.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Male Krće.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Bijela.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Bare Žugića.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS