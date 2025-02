U srijedu isključena struje u više gradova zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 12. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 07:00 do 15:00 sati: Ulica Vladike Viseriona Borilovića

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Ulica Raka Mugoše, Ulica Desanke Maksimović, naselje iza škole Sutjeska, dio Donjih Kokota, naselje u ulici Crnogorskih Serdara

Zeta

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: dio Mojanovića (Velji Put), željeznička stanica Golubovci i naselje oko nje, Goričani, sportski centar Beglaci, Balabani, dio Golubovaca oko crkve, centralno groblje Golubovci, Rog Livade, dio Trešnjice, Gostilj i Studenac, Mojanovići, Vujačića Mahala, dio Balijača, hladnjača Krstović i naselje oko nje i Rutoš, srednja škola Golubovci, Mataguži, Gošići i Odžino Polje, centar Golubovaca

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: dio Mojanovića (Velji Put), željeznička stanica Golubovci i naselje oko nje, Goričani, sportski centar Beglaci, Balabani, dio Golubovaca oko crkve, centralno groblje Golubovci, Rog Livade, dio Trešnjice, Gostilj i Studenac, Mojanovići, Vujačića Mahala, dio Balijača, hladnjača Krstović i naselje oko nje i Rutoš, srednja škola Golubovci, Mataguži, Gošići i Odžino Polje, centar Golubovaca (naizmjenično isključenje izvoda ne duže od 30min), Barake KAP-a (Termoelektro), hladnjača Krstović, dio Cijevne, dio Balijača, benzinske pumpe Cijevna, Senić i Montenegro Petrol, hladnjača Novaković, servis Vujačić i naselje oko njega

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 08:00-15:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do15:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića (moguća kraktotrajna isključenja), Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, dio Novog Sela, dio Komunice, Lazine oko Spomenika, Mlin Šajo

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dio Dragovoljića, Gvozdenice

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Kunak, Stubički kraj, Jovan Do

Herceg Novi

-u terminu od 08:00 do 10:00 sati: Topla- područje oko Novljanke

-u terminu od 09:00 do 13:00 sati: Topla 3, Modra Ploča, područje oko Ramarex-A

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Zelenika- Zmijica

-u terminu od 12:00-14:00 sati: Zelenika- područje iznad škole

Tivat

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Lorovina, Mrčevac 2

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Radovići

– u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Krašići- Obala stari Krašići, put za stare Krašiće, Ulica Franceskovića, Luštička ulica

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Seljanovo- Bokeljska ulica

-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: Gošići

Kotor

-u terminu od 7:30 do 11:30 sati: Kavač- područje ispod tunela Vrmac

-u terminu od 08:00 do 11:00 sati: Muo- Ramadanovići

-u terminu od 08:00 do 16:00 sati: Kovači, Glavatičić, Višnjeva, Zagora, Krimvice, Trsteno, Platamuni

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Rakite, područje ispod Vrmca

-u terminu od 11:00 do 15:00 sati: Škaljari-područje oko Štamparije

Ulcinj

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Dio Meteriza, Belveder

-u terminu od 11:00 do 15:00 sati: Dio Pinješa kod spomenika i dio Pristana

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Naselje uz ulicu majke Tereze, naselje Đerane iznad doma Zdravlja (iznad ulice 28.decembra)

Bar

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Podsustaš, komplet Zupci, Sinegorje, Tuđemili, Robnjak, Vučković, Maksim, Boškovići i Sušara, 15minutni nestanak električne energije korisnika u naselju Mamndarići

-u terminu od 14:00-18:00 sati: korisnici Marin Ploče

Budva

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Hotel ROH

– u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Dječije odmaralište

-u terminu od 11:00 do 12:00 sati Dio naselja Bečići i Ulica Ivo Lole Ribara

-u terminu od 12:00 do 12:30 sati: Dio naselja Bečići i Ivanovići

-u terminu od 12:30 do 13:00 sati: Dio naselja Ivanovići

-u terminu od 13:00 do 13:30 sati: Hotel Moc

-u terminu od 13:30 do 14:30 sati: Dio naselja Bečići , Ivanovići i ulica Ive Lole Ribara

-u terminu od 14:30 do 15:00 sati: Dio naselja Bečići , Ivanovići i ulica Sremskog Fronta

-u terminu od 15:00 do 15:30 sati: Hotel Splendid

Berane

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš, Kolektor i dio naseljaTaluma

Andrijevica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Podi, Sućeska, Bojovići, Božici, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi, MHE Bradavac, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina i Zorići i dio sela Seoce

Rožaje

-u terminu od: 9:00 do 14:30 sati: Dio sela Kalače

Petnjica

– u terminu od: 9:00 do 14:30 sati: Lazi, donji dio sela Trpezi-Naselje oko fabrike

Bijelo Polje

-u terminu od 09:00-15:00 sati: Rijeka-Marina ravan

-u terminu od 09:00 do 16:00 sati: Ribarevine, Zaton-stara škola, Zaton-Klinac, Njegnjevo-staro selo, Dobrakovo, Ravna Rijeka, Crhalj, Radulići, Ostrelj, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Kruševo, Pripčići, Medanovići (dio naselja prema Gimnaziji), Cerovo, Gimnazija, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Novi tržni centar, Ćukovac, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kaševari, Kostići, Potoci, Dubovo, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Cerovići, Čokrlije, Rajkovići, Biokovac, Krstače, Pavino polje, Mahala, Bijeli potok, Kovren Vergaševići, Gorice, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Grubješići, Kičava

Plav

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: Dio Vojnog Sela, naselje u blizini Šabovića džamije

Mojkovac

-u terminu od 08: do 13:00 sati: Jakovići-Prošćenske Žari, Gojakovići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Siga, Krstac-Šundek, Jakovići, Pobrsijevići, Slatina, Stričine, Jokići, Gojakovići, Bistrica, mHE Ljevak, Kaludra, Gostilovina, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj, Crvena lokva, Gornji Lepenac, Donji Lepenac

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Velje Duboko, Višnje, Bojići

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Velike Krće

Šavnik

-u terminu od 09:00 do 15:00 sati: Dobra Sela, Previš, M:tel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac, Seoca

Žabljak

-u terminu od 09:00 do 15:00 sati: Suvodo

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

