U Rožajama zaplijenjene tri hiljade paklica cigareta

Podgorica, (MINA) – Službenici granične policije u Rožajama zaplijenili su tri hiljade paklica cigareta vrijednosti oko 7,5 hiljada EUR i podnijeli krivične prijave protiv tri osobe zbog krijumčarenja, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici policije u Rožajama kontrolisali putničko motorno vozilo rožajskih registarskih oznaka, kojim je upravljao N.K.(33) iz Rožaja, dok su se u vozilu bili i Rožajci S.D.(30) i I.D.(27).

“Pregledom vozila, u prtljažniku su pronađene torbe u kojima se nalazilo tri hiljade paklica cigareta, sa kosovskim akciznim markicama, vrijednosti oko 7,5 hiljada EUR, koje su oni, kako se sumnja, prokrijumčarila iz Kosova u Crnu Goru”, kazali su iz policije.

Oni su dodali da je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama po čijem je nalogu protiv N.K, S.D. i I.D. podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su izvršili krivično djelo krijumčarenje.

