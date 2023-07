U prvih sedam mjeseci evidentirana 23 slučaja infekcije HIV-om

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori su u prvih sedam mjeseci ove godine evidentirana 23 slučaja infekcije HIV-om, kazali su iz Instituta za javno zdravlje (IJZ).

Iz IJZ-a su Portalu RTCG rekli da je u istom periodu prošle godine registrovano 18 novoinficiranih osoba.

Kako su naveli, prema važećim zakonskim propisima, za sada privatne laboratorije nijesu u obavezi da IJZ-u dostavljaju podatke o broju osoba koje su testirane na HIV, ali je potrebno prijaviti svaki pozitivan nalaz testiranja.

“IJZ, s obzirom na to da se rutinski podaci prikupljaju na godišnjem nivou, trenutno raspolaže podacima o testiranju koje je obavljeno u Savjetovalištu za HIV IJZ-a”, kazali su iz te zdravstvene ustanove.

Oni su rekli da su u svim savjetovalištima širom Crne Gore, a koja su otvorena u okviru domova zdravlja, tokom prošle godine na HIV testirane 524 osobe.

Testiranje na HIV je, kako su poručili iz IJZ-a, ključno za otkrivanje infekcije i pružanje adekvatne podrške, pa praćenje stope testiranja, kao i prijavljivanje pozitivnih rezultata testiranja, predstavlja značajan dio nadzora nad HIV-om.

Oni su naveli da je važno napomenuti da su danas dostupne visoko pouzdane i brze metode testiranja na HIV, kao i da je medicinska nauka napredovala u tretmanu HIV-a.

“Pravovremeno testiranje, dijagnostika i pristup odgovarajućoj zdravstvenoj njezi ključni su faktori za upravljanje HIV-om i smanjenje rizika od daljih komplikacija infekcije i prenošenja virusa, pa je veoma važno da se svako ko je bio u riziku od HIV infekcije testira”, poručili su iz Instituta.

Iz te zdravstvene ustanove rekli su da osoba, koja je na antiretrovirusnoj terapiji i uz dobar terapijski odgovor ima nemjerljivu vrijednost virusnih kopija u krvi, može imati zdrav i kvalitetan život, zdravo potomstvo i doživjeti duboku starost.

“Smatra se da osoba na antiretrovirusnoj terapiji sa nemjerljivim brojem virusnih kopija u krvi ne može prenjeti virus na druge”, naveli su iz Instituta.

Oni su kazali da se, nažalost, još suočavamo sa činjenicom da građani ne žele da se testiraju i provjere svoj HIV status, najčešće zbog prisustva različitih predrasuda i straha od moguće stigmatizacije i diskriminacije.

“Kako bi se stvorilo podržavajuće okruženje, razumijevanje i podrška za sve osobe koje žive s HIV-om, veoma je važno edukovati javnost o HIV-u, razbijati stereotipe i predrasude“, istakli su iz IJZ-a.

Oni su apelovali na građane i medije da koristite pouzdane izvore informacija, kao što su nacionalne zdravstvene institucije i ugledne nevladine organizacije, kako bi se informisali, edukovali i na taj način pružili ispravne informacije, s obzirom na to da je prvi korak u sprečavanju širenja glasina pružanje tačnih informacija o HIV-u.

