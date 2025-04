U pretresima u sjevernoj i južnoj regiji oduzeto oružje

Podgorica, (MINA) – Službenici policije su u pretresima na četiri lokacije, na sjeveru i jugu Crne Gore, oduzeli pet pištolja, sedam pušaka i municiju različite vrste i kalibra, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar u saradnji sa službenicima ulcinjske policije izvršili pretrese na dvije lokacije u Ulcinju, u okviru kojih je oduzeto vatreno oružje i municija.

„Pretresom stana i pomoćnih objekata koje koristi S.Đ. (56), pronađeni su pištolj bez odgovarajuće dokumentacije, sa sedam komada municije i pet lovačkih pušaka, od kojih dvije bez odgovarajuće dokumentacije“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je protiv S.Đ, shodno Zakonu o oružju, podnijeta prekršajna prijava, dok je oružje oduzeto radi pokretanja odgovarajućeg postupka.

“Postupajući po naredbi suda, službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane – Jedinice policije Petnjica pretresli su porodičnu kuću Š.O. u Petnjici i oduzeli dva pištolja, pušku, startni pištolj, optički nišan i 35 komada municije”, navodi se u saopštenju.

Sa događajem je, kako su kazali iz policije, upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Beranama, koji će se nakon sprovedenih vještačenja naknadno izjasniti o pravnoj kvalifikaciji djela.

Oni su rekli da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane prilikom kontrole B.J. (49) u tom gradu pronašli kutiju sa 47 komada pištoljske municije, u ilegalnom posjedu.

Kako su naveli iz policije, B.J. je odveden u Urgentni centar gdje je testiranjem utvrđeno da je pozitivan na kokain.

„Pretresom porodične kuće i pomoćnih objekata koje ta osoba koristi u Beranama, pronađeni su i oduzeti pištolj sa brušenim fabričkim brojem i šest komada municije u okviru, u ilegalnom posjedu, kao i jedna vazdušna puška nepoznate marke, takođe u ilegalnom posjedu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je sa događajem upoznat državni tužilac u ODT u Beranama po čijem su nalogu oružje i municija upućeni na vještačenje.

„Nakon toga će policijski službenici protiv B.J. podnijeti krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija“, rekli su iz policije.

