U pretresima na sjeveru oduzeto sedam vozila, puške i municija

Podgorica, (MINA) – Službenici policije su, u pretresima na devet lokacija u Rožajama, oduzeli sedam vozila, puške i municiju, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da je akcija sprovedena u petak, u cilju suzbijanja krijumčarenja i svih vidova prekograničnog kriminala, kao i pronalaska i oduzimanja vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija u ilegalnom posjedu.

“Postupajući po naredbi Višeg suda u Bijelom Polju i Osnovnog suda u Rožajama, policijski službenici su pretresli kuće, pomoćne objekte i druge prostorije i od devet soba privremeno oduzeli sedam terenskih vozila, bez registarskih oznaka i neophodne dokumentacije, vatreno oružje, kao i veću količinu municije”, kaže se u saopštenju.

Oduzeta vozila su, kako se sumnja, namjenski pripremljena u svrhu krijumčarenja raznih vrsta roba.

Navodi se da je, u pretresima na devet lokacija, od M.M. (42) oduzeto vozilo marke Jeep Grand Cherokee, a od R.M. (42) lovačka puška marke Benelli, dva komada municije, oprema za lovačku pušku, tri radio veze Baofeng i dva vozila marke Opel Monterey.

Policija je, kako su saopštili, od R.K. (39) oduzela lovačku pušku marke Franchi i 30 komada lovačke municije, od M.M. (48) lovačku pušku Beretta A300 Outlander, 12 komada municije i vozilo marke Nissan, a od E.R. (41) vozilo marke Nissan terrano.

“Od A.M. (41) oduzeto je vozilo Jeep Grand Cherokee, od E.M. (37) Golf IV karavan, od E.M. (48) 59 komada municije, dva lovačka noža, 96 komada petardi i od J.D.(86) puška marke Zastava M70 i osam komada municije”, navodi se u saopštenju-

Iz policije su rekli da se tokom sprovedene kriminalističke obrade došlo do osnovane sumnje da su vozila korišćena kao sredstvo za izvršenje krivičnih djela i ilegalnih aktivnosti preko državne granice, koristeći razgranatu mrežu saradnika i ilegalnih prelaza van zvaničnih graničnih punktova.

“Po nalogu postupajućeg tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Rožajama, oduzeta vozila će biti predmet vještačenja, dok će se odgovarajuće provjere izvršiti i u odnosu na oduzeto oružje i municiju, nakon čega će uslijediti kvalifikacija djela”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su naveli da je na zajedničkom graničnom prelazu Vraćenovići – Deleuša, na ulazu u Crnu Goru, izvršena detaljna granična kontrola teretnog vozila, nikšićkih registarskih oznaka u vlasništvu jedne firme iz Nikšića, kojim je upravljao Nikšićanin N.N.(30).

Oni su kazali da su, prilikom pregleda tovarnog dijela vozila, pronađena tri paketa neprijavljene i sakrivene robe.

“Tokom kriminalisticke obrade utvrđeno je da je N.N. skupocjenu robu kupio u Italiji, ali da ne posjeduje nikakve račune o njoj i da je prevozio u Nikšić radi dalje preprodaje”, kaže se u saopštenju.

Kako su rekli iz policije, sa događajem je upoznat dežurni tužilac u ODT u Nikšiću, po čijem je nalogu protiv N.N. podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo krijumčarenje.

