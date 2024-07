U ponedjeljak kontrolno saslušanje Milića i Brđanina

Podgorica, (MINA) – Skupštinski Odbor za bezbjednost i odbranu saslušaće u ponedjeljak direktore Agencije za nacionalnu bezbjednost i Uprave policije, Borisa Milića i Zorana Brđanina, o postupanju sektora bezbjednosti po obavještajnim saznanjima da se priprema atentat na bivšeg predsjednika države Mila Đukanovića.

Kontrolno saslušanje inicirala je prošle sedmice Demokratska partija socijalista (DPS) da bi se, kako su saopštili iz te stranke, uvjerili da nadležne bezbjednosne službe rade sve na zaštiti života štićenih ličnosti.

Šef Kluba poslanika DPS-a Andrija Nikolić kazao je na konferenciji za novinare da činjenica da Uprava policije nije bila informisana o operativnim saznanjima koja je imao ANB o tome da se priprema atentat na Đukanovića, govori o ozbiljnim propustima u sektoru bezbjednosti.

Nikolić je kazao da takvo stanje može pogodovati onima koji planiraju izvršenje tog zločina.

Kako je naveo, razni srpski i ruski agenti infiltrirali su se u sektor bezbjednosti nakon 2020. godine.

„I to logično doprinosi unutrašnjem rastućem udaljavanju Crne Gore od NATO-a, ali i podrivanju unutrašnje bezbjednosti“, dodao je Nikolić.

On je naglasio da je loša koordinacija u sistemu bezbjednosti nedopustiva, dodajući da je neozbiljno da se povodom konfuzije na relaciji ANB – Uprava policije nijesu oglasili ni premijer Milojko Spajić, ni ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Sjednica Odbora će biti održana u zgradi Skupštine, u prostoriji za razmatranje materijala označenih stepenom tajnosti.

