U Podgorici preko 20 hiljada osnovaca, Šavniku 80

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je ove godine, prema podacima Monstata, u osnovne škole upisano 70.669 učenika, a u resursne centre 153 učenika.

Od ukupnog broja učenika koji su upisali osnovnu školu 34.052 su djevojčice, a 36.617 dječaci.

Podaci objavljeni na sajtu Monstata pokazuju da najviše učenika pohađa osnovnu školu u Podgorici 21.775, dok ih je najmanje u Šavniku – 80.

U osnovnim školama u Crnoj Gori ima 3.768 odjeljenja.

Polna struktura nastavnog osoblja pokazuje da su 79,9 odsto ili 4.350 žene, a 20,1 odsto ili 1.092 muškarci.

Prema podacima Monstata, osnovno obrazovanje sa posebnim obrazovnim potrebama (u redovnim i posebnim odjeljenjima) i resursnim centrima upisalo je 1.195 učenika.

U redovnim odjeljenjima osnovnih škola upisan je 931 učenik sa posebnim obrazovnim potrebama, a 111 u posebnim odjeljenjima.

Osnovno obrazovanje u resursnim centrima upisala su 153 učenika.

