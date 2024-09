U Podgorici do 12 sati glasalo 20,6 odsto birača

Podgorica, (MINA) – Na vanrednim lokalnim izborima u Podgorici do 12 sati glasalo je 20,6 odsto birača, saopšteno je iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

Oni su naveli da je u istom periodu 2022. godine glasalo 28,7 odsto građana.

Iz CDT-a su rekli da se zabilježne nepravilnosti odnose na to da svi članovi biračkog odbora nijesu prisutni na mjestu glasanja, vraćanje građana jer ne glasaju na određenom biračkom mjestu a nijesu obaviješteni o promjeni, korišćenje telefona na glasačkom mjestu.

Provjera preko sajta biraci.me je otežana a sajt, kako su rekli iz CDT-a, e.servis.mup.gov.me/biraci, funkcioniše bez problema.

Građani glasaju na 212 biračkih mjesta, a na izborima učestvuje 13 lista.

Biračko pravo ima 145.724 građana, a birališta će biti zatvorena u 20 sati.

