U Nikšiću ubijen mladić

Podgorica, (MINA) – U nikšićkom naselju Budo Tomović ubijen je R.P. (31), potvrđeno je iz Operativno komunikacionog centra (OKC) Uprave policije.

Iz OKC-a su agenciji MINA kazali da više informacija o incidentu za sada nije poznato, kao i da je uviđaj u toku.

Televizija Crne Gore prenosi da je R.P. jutros, nakon što je ranjen vatrenim oružjem, prebačen u bolnicu bez znakova života.

