U Nikšiću stasavaju generacije koje baštine evropske vrijednosti

Podgorica, (MINA) – U Nikšiću stasavaju nove generacije koje, svjesne univerzalnosti kulture i tradicije svog kraja, baštine građanske i evropske vrijednosti multietničke Crne Gore, po kojima je grad duvijek bio prepoznat, ocijenio je premijer Dritan Abazović.

On je predsjedniku Opštine Marku Kovačeviću, predsjedniku Skupštine opštine Nemanji Vukoviću, odbornicima i građanima Nikšića čestitao 18. septembar, Dan opštine.

Abazović je kazao da je nekada industrijski gigant Crne Gore i regiona, u vremenu tranzicije, doživio privredno preoblikovanje i transformaciju.

„Tokom transformacija ne možemo reći da su i izbliza domaćinski korišćeni svi resursi – humani, agrarni, rudni, hidro, vjetro i turistički, koje posjeduje najveća opština u našoj državi“, naveo je Abazović.

On smatra da je, uz podršku privrednog oslonca kakav je Elektroprivreda, ali i uz upliv novih investitora, perspektiva privrednog razvoja Nikšića i Crne Gore u afirmaciji i snaženju srednjeg i malog preduzetništva.

„Kako bi znanja, vještine i iskustva koja su decenijama sticana u već bivšim pogonima, doživjela novu valorizaciju, a građanima Nikšića bila pružena adekvatna razvojna šansa“, naveo je Abazović.

On je kazao da se Vlada, odgovorno se odnoseći prema jednom od nosećih stubova u profilaciji moderne istorije ovog grada, nakon više neuspjelih pokušaja prethodnih administracija, zalaže se da obezbijedi pošteno i trajno održivo investiciono rješenje za Željezaru i njene radnike, trudeći se da damo zdrav i konstruktivan doprinos rješavanju tog pitanja.

„Stoga, podstičemo napore Elektoprivrede Crne Gore kako bi zaokružila pregovore u vezi sa preuzimanjem fabrike i otvaranjem novih radnih mjesta u korist Nikšića i Crne Gore“, rekao je Abazović.

Prema njegovim riječima, u prethodnim godinama, grad čelika, piva i rokenrola, napravio je iskorake u pravcu razvoja festivalskog turizma, po kojem je Nikšić sve više prepoznat na regionalnoj muzičkoj sceni.

„Uvjeren sam da u Gradu pod Trebjesom, koji su decenijama unazad proslavili sportisti, pjesnici, muzičari, filmski stvaraoci i glumci, slikari i vajari, danas stasavaju nove generacije koje, svjesne univerzalnosti kulture i tradicije svog kraja, baštine građanske i evropske vrijednosti multietničke Crne Gore, po kojima je Nikšić oduvijek bio prepoznat”, zaključio je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS