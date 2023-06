U IBD-u kod četvoro djece izvedeni komplikovani hirurški zahvati

Podgorica, (MINA) – Stručni tim ljekara Instituta za bolesti djece (IBD) prošle sedmice je uspješno izveo komplikovane hirurške zahvate iz oblasti urologije kod četvoro djece, saopšteno je iz Kliničkog centra Crne Gore (KCCG).

Kako su naveli iz te zdravstvene ustanove, operacije je izveo tim na čelu sa načelnicom Odjeljenja dječije urologije Irenom Marić, uz podršku profesora Imrana Muštaka iz Londona.

Iz KCCG su kazali da je to nastavak četvorogodišnje uspješne saradnje IBD-a sa Great Ormond Street Hospital for Children (GOSH) iz Londona.

Saradnja je, kako su dodali, realizovana zahvaljujući entuzijazmu Marić i želji za unapređenjem crnogorske dječije urologije uz punu podršku menadžmenta KCCG-a.

„Upravo zahvaljujući njenoj posvećenosti najmlađim pacijentima u našoj ustanovi se u kontinuitetu sprovode komplikovane i veoma rijetke urološke operacije na svjetskom nivou kod djece a koje se do sada nijesu izvodile niti u jednoj državi našeg regiona“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je to dokaz da timski rad, na kojem inistiraju i Muštak i Marić, pacijentima omogućava savremeno i bezbjedno liječenje.

Iz KCCG su naglasili da je zahvaljujući Marić IBD prepoznat u okruženju, pa se takve hirurške operacije izvode i kod djece iz regiona.

Muštak je kazao da je srećan što je ponovo u Kliničkom centru, navodeći da su prethodne nedjelje izveli nekoliko intervencija kod djece sa rijetkim stanjima iz oblasti urologije.

“Ono što pokušavam da uradim jeste da radim sa timom ljekara u KCCG, kako bismo omogućili najkvalitetniji tretman i operacije djeci na području Balkana. Prilikom moje posljednje posjete imali smo čak i pacijenta koji je došao iz Londona u Podgoricu na operaciju”, rekao je Muštak.

On je istakao da je kvalitet njege bolesnika, anestezije, postoperativne njege dobar koliko i u Londonu.

“To je ono što sam vidio ovdje. Veoma sam ponosan i veoma srećan što pomažem Kliničkom centru da razvije ovu uslugu, koja je i te kako važna”, istakao je Muštak.

Marić je kazala da je medicinski tim IBD-a, koji je bio sačinjen od dva hirurga, jednog anesteziologa, dvije odjeljenske medicinske sestre, anestetičarke i instrumentare, nedavno posjetio bolnicu u Londonu.

„Nezaboravno iskustvo, razmjena znanja, viđenje i sagledavanje njihovog načina organizacije, praćenje pacijenata i uvid u nove savremenije hirurške tehnike koje i mi imamo želju da usavršimo i usvojimo“, rekla je Marić.

Ona je naglasila da je ključ u kontinuiranoj medicinskoj edukaciji i stalnom napredovanju ne samo ljekara, već i srednjeg medicinskog kadra.

Marić je najavila odlazak novog tima u London.

Dubravka Todorović, majka djevojčice Ivane iz Doboja koja je rođena sa anomalijom mokraćne bešike, gdje je odmah po rođenju prebačena u Tiršovu u Beogradu, kazala je da je njena ćerka više puta bila liječena kod profesora Krstića od kojeg su dobili preporuku za IBD u Podgorici.

„Muštak i Marić odradili su fantastičnu operaciju i naša sreća ne može da se pokaže, mi smo riješili naš životni problem“, istakla je Todorović.

