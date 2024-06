U galeriji Pizana održana izložba Nikole Žigona

Podgorica, (MINA) – U galeriji Pizana, u Portonovom, sinoć je održana izložba Nikole Žigona „Slike u e-molu“.

Žigon je kazao da je za te slike inspiracija muzika.

„Ali ne muzika kao muzika, nego način doživljavanja muzike kao umjetničkog djela“, rekao je Žigon.

On je istakao da su mu dva omiljena komada koja veoma rado sluša Mendelsonov violinski koncert i Šopenov klavirski.

„Kad sam shvatio da su oba u e-molu, shvatio sam da mi taj e-mol nešto znači“, dodao je Žigon.

On je naglasio da su slike koje su bile izložene nastale tako da želi posmatraču slike da pruži uživanje i doživljaj bez nekih opterećujućih misli.

„Bez objašnjavanja kako je sada moderno da se svaka slika objasni kao projekat, već da se opusti i da uživa u tome kao da sluša muziku“, naveo je Žigon.

Kako je rekao, apstraktno slikarstvo dozvoljava taj način pristupa.

„I u ovo vrijeme kad ima puno ružnih stvari koje možemo da čujemo okolo, ja želim da dam inspiraciju za neko bolje vrijeme, višu frekvenciju, da količina ljubavi poraste u svijetu“, dodao je Žigon.

On je naglasio da su tri umjetnosti koje smatra vrhunskim – poezija, muzika i apstraktno slikarstvo.

Prema riječima Žigona, on se trudi da u skladu sa temom i ciljem budu boje koje će davati pozitivnu energiju i da budu nedepresivne.

„Dugo sam imao period bijelih slika, tako sam i počeo svoje apstraktno slikarstvo“, naveo je Žigon.

Kako je rekao, govorio je za sebe da je kolorista, iako su slike skoro uvijek bijele, pa je poslije ušao u fazu sa bojom.

Žigon je naglasio da je najljepši dio slikarske karijere to kad se pozitivno primi slika i kad se vidi oduševljenje publike.

„Sa Ljiljanom Milošević sarađujem već više od deset godina, u raznim galerijama, imali smo puno izložbi i saradnje, ali mislim da je ovo u Portonovom kao šlag na tortu, jer ovdje je atmosfera vrhunska i opuštena“, kazao je Žigon.

Vlasnica galerija Pizana Ljiljana Milošević kazala je da Žigonova izložba nekako potvrđuje rečenicu Henrija Mura – „živjeti umjetnost, to je sreća“.

„Mislim da svaki put kad se desi nešto ovako svi doživimo neku novu emociju“, rekla je Milošević.

Kako je navela, već je 35 godina rada galerije Pizana, sa jako puno dobrih izložbi koje su privukle veliku pažnju medija, likovno potkovane publike.

„Izdvojila bih ovih pet godina u Portonovom, to je mislim savršenstvo u radu u galerijskom poslu, sa izvanrednim timom mladih, ambicioznih i profesionalnih ljudi“, kazala je Milošević.

Ona je rekla da galerija nikad ne pravi godišnjice, jer smatra da je svaka nova izložba i nova slika u galeriji jedno lijepo slavlje.

Milošević je navela da je kod Žigona emocija izvanredna.

Kako je rekla, uz zvuke violine sa izvanrednim orkestrom, svi su osjetili neku harmoniju, ritam i melodiju koju Nikola nesebično dijeli na svojim slikama.

Ona je kazala da će slike Žigona narednih mjesec biti u hotelu One&Only Portonovi, sa kojima imaju izvanrednu saradnju.

Milošević je najavila da će u julu biti organizovana izložba Biljane Keković, nagrađivane umjetnice koja je izlagala na svim meridijanima.

“Osim te izložbe, biće opet ovdje u galeriji izložba, nadam se, jedne mlade umjetnice, ali još teku dogovori. A u hotelu One&Only Portonovi vajarka iz Beograda Jelena Kršić i sa „Običnim maleckim snom“ Milutin Obradović iz Crne Gore“, navela je Milošević.

